Знаменитый певец Джон Прайн умер от коронавируса
Количество жертв коронавируса ежедневно растет. Во вторник, 7 апреля, от осложнений, которые вызвал COVID-19, умер знаменитый кантри-певец Джон Прайн. На время смерти ему было 73 года.
По данным CNN, Джон Прайн умер в медицинском центре Вандербильт, который расположен в американском городе Нэшвилл. Информацию о смерти подтвердили представители артиста.
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"Да, мы можем подтвердить от имени всей семьи Прайн, что Джон умер сегодня, 7 апреля, в Вандербильте из-за осложнений от коронавирус", – отметил пиар-менеджер певца.
В больницу 73-летний Джон Прайн попал в конце марта 2020 года. Артист имел симптомы коронавируса – лихорадку и кашель. Медики решили госпиталировать мужчину, поскольку состояние его обострялось. В больничной палате и умер Джон Прайн.
Як відомо, Джон Прайн став своєрідним відкриттям для світу шоу-бізнесу. Не маючи музичної освіти чи навиків, він з легкістю підкорив сцену та за свої кантрі-хіти отримав дві премії Греммі. Його платівки John Prine та Missing Years і досі входять до списку найкращих студійних платівок за всі роки.
США страдают от коронавируса. По состоянию на 8 апреля там умерли уже 12 902 человека. Всего за последние сутки жертвами COVID-19 стали 1 736 инфицированных, что является самым большим показателем в мире за все время пандемии.