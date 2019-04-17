Знаменитого российского писателя Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому: детали

Известного писателя Дмитрия Быкова срочно поместили в больницу во время тура по городам России. Ему внезапно стало плохо в самолете. После прибытия в госпиталь литератора ввели в искусственную кому, чтобы стабилизировать его состояние.

Как сообщает "Пятый канал", писателя госпитализировали в ближайшую больницу Уфы с подозрением на инсульт. В этом городе у писателя Дмитрия Быкова было запланировано выступление и автограф-сессия. За несколько часов до встречи представители писателя сообщили об отмене мероприятия.

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Накануне госпитализации Дмитрий Быков был в Екатеринбурге, после чего отправился самолетом в Уфу. Именно во время полета писателю стало плохо. Стюардессы не сразу оказали помощь пассажиру, поскольку решили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. После почти 40 минут самолет приземлился, а Дмитрия Быкова встретили медработники.

Капитан самолета подумал, что он выпил, и решил долететь без остановок. На борту оказался медик, который посоветовал дать Быкову кислородную маску. Перед посадкой писателю стало совсем плохо: он встал с кресла и просто лег в проходе,

– рассказали очевидцы.

По информации Telegram-канала Mash, знаменитого литератора вывезли на каталке, поскольку он не мог самостоятельно передвигаться. врачи предположили, что такое состояние Дмитрия Быкова мог вызвать инсульт или отек мозга, однако эти диагнозы не подтвердились. Кроме этого, медики проверили знаменитого россиянина на энцефалопатию и сахарный диабет 2-го типа.

"Дмитрий Быков был госпитализирован в одну из больниц Уфы с подозрением на инсульт. Этот диагноз не подтвержден, но состояние писателя остается стабильно тяжелым. С ним работают лучшие врачи. Сейчас переводить в Москву Дмитрия Быкова не будем, он сейчас на искусственном дыхании в медикаментозной коме. Врачи следят за его состоянием", – отметил представитель министерства здравоохранения РФ Игорь Молчанов.



В России госпитализировали Дмитрия Быкова / The Insider

Наибольшую известность Дмитрию Быкову принесла его знаменитая повесть "Третья ракета", опубликованная в 1962 году. Кроме этого, читателям известны такие произведения писателя "Альпийская баллада", "Мертвым не больно", "Сотников", "Обелиск", "Дожить до рассвета", "Уйти и не вернуться" и другие. За время своей литературной карьеры Дмитрий Быков получил немало наград, а его произведения были экранизированы.