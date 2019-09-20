Знаменитый замок с "Аббатства Даунтон" сдают в аренду на Airbnb: сколько стоит ночь в имении

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Замок с "Аббатства Даунтон"
Замок с "Аббатства Даунтон" / USA Today

Фанаты популярного сериала и одноименного фильма "Аббатство Даунтон" поражены новостью о возможности пожить в легендарном замке Хайклер. Владельцы роскошного имения разместили объявление об аренде поместья на сайте Airbnb.

О возможности забронировать замок, в котором проходили съемки сериала "Аббатство Даунтон", сообщает издание CNBC. Также информацию можно проверить на сайте Airbnb.

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Владельцы роскошного 300-комнатного замка будут сдавать в аренду только одну комнату с личной ванной и видом на ближайшие роскошные владения. То есть проживать в поместье вместе с владельцами сможет только одна пара.

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Комната, которую можно арендовать в замке / Фото / Airbnb

Предложение вступило в силу во вторник, 17 сентября, а подавать заявку на аренду жилья можно уже с 1 октября. Гостей будут принимать собственники фамильной резиденции граф и графиня Карнарвон.

Однако к потенциальным жителям у них есть несколько особых пожеланий: гости должны иметь личный профиль на сайте Airbnb с положительными отзывами, также в комнату, где они будут жить, запрещено привозить домашних животных и курить. Среди требований прописан дресс-код, а также настоятельная просьба соблюдать правила этикета и поведения в британском обществе.

Однако ряд таких пожеланий откроет для гостей серьезные преимущества и возможности. По желанию, жители смогут присоединиться к графам Карнарвонам, когда те будут ужинать в роскошной столовой.

Я рада, что могу поделиться замком на Airbnb для действительно уникального отдыха,
– заявила леди Карнарвон.

Такое удовольствие будет стоить туристам 186 долларов за одну ночь.

Кімната замку з
Одна из комнат в резиденции замка​ / Фото / Airbnb

Замок з
Владения замка Хайклер​ / Фото / CNN

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Теги: LifeStyle Аренда недвижимости Елитная недвижемость
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