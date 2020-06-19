Актриса Зои Салдана наиболее известна миру благодаря роли Гаморы в фильмах Marvel. Но не только эти зрелищные экшены достойны внимания киноманов. Журналисты LifeStyle 24 подобрали 5 боевиков с актрисой, от которых сложно будет оторваться.

19 июня Зои Салдана празднует день рождения. Голливудской красавице исполнилось 42 года. По этому случаю 24 канал решил исследовать творчество актрисы и вспомнить самые зрелищные боевики, в которых можно увидеть звездную именинницу.

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Интересно, что начинала свою карьеру Зои Салдана из танцевальной школы. Отец голливудской красавицы умер, когда ей было 9 лет, поэтому надеяться на финансовую помощь родственников звезда не могла. После возвращения из Доминиканской Республики, откуда родом Зои, она и получила первые роли. Эпизодический персонаж в сериале "Закон и порядок" привлек внимание режиссеров и продюсеров. После этого Зои Салдана сыграла в молодежной мелодраме "Перекрестки" с Бритни Спирс и драме "Авансцена", которые помогли актрисе проявить свой талант. Но какие еще фильмы с Зои Салданой стоит посмотреть – узнавайте в материале.

"Стражи галактики" (2014)

Рейтинг IMDb – 8,0

Актеры: Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Брэдли Купер, Ли Пейс, Карен Гиллан, Джош Бролин

Не случайно сборник начинается с фильма Marvel. Именно супергеройские ленты помогли всем звездам проекта прославиться на весь мир и существенно увеличить гонорары. Среди счастливцев, кто прошел пробы – Зои Салдана. В серии кинолент она сыграла Гамору, изменившись благодаря гриму до неузнаваемости.

По сюжету "Стражей галактики", пятеро не совсем героев объединяются в одну команду. Звездный Рыцарь, Гамора, Ракета и Грут попадают в тюрьму после столкновения на одной планете. Они – владельцы ценного артефакта, который дает огромные силы и может уничтожить целые галактики. Поэтому в компании громили Дракса они сбегают из тюрьмы и разрабатывают план спасения мира от могущественных злодеев – Таноса и Ронана.

Смотрите трейлер к фильму "Стражи галактики": видео

Но на этой ленте роль Зои Салданы в киновселенной Marvel не закончилась. Актриса сыграла во второй части "Стражей галактики" и "Мстителях".

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"Закон ночи" (2016)

Рейтинг IMDb – 6,4

Актеры: Бен Аффлек, Зои Салдана, Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Дэвиссон, Дженнифер Тодд

Во время сухого закона в США начал процветать бандитизм. Гангстеры стали настоящими властителями городов, которые контролировали поставки алкоголя и собирали деньги с тех, кто хотел иметь бизнес под покровом ночи. Конечно, полицейские не были против такого произвола, ведь получали с этого выгоду.

Но были в городах и такие правоохранители, которые не изменили принципам. И какое же удивление было у одного из них, когда во время рейда он узнал среди гангстеров своего сына. Джо не по своей воле стал одним из руководителей криминального мира, поэтому его родителю приходится сделать непростой выбор: помочь сыну выжить, когда на того устроили охоту, или упечь его в тюрьму.

Смотрите трейлер к фильму "Закон ночи": видео

"Коломбиана" (2011)

Рейтинг IMDb – 6,4

Актеры: Зои Салдана, Майкл Вартан, Клифф Кертис, Ленни Джеймс, Каллум Блу, Жорди Молья

Пожалуй, "Коломбиана" – один из самых эффектных боевиков в активе Люка Бессона. По сюжету, маленькая Каталия Рестрепо чудом спасается, когда к их дому приходят наемники кубинского наркобарона Дона Луиса. Они на глазах у ребенка убивают ее родителей и пытаются выведать, где спрятана флешка с компроматами на них.

Однако девочка спасается и уезжает по программе защиты свидетелей в США. Там она поселяется у дяди и с годами становится лучшим киллером. Теперь главная цель Каталии-месть, и она постепенно к ней идет.

Смотрите трейлер к фильму "Коломбиана": видео

"Неудачники" (2010)

Рейтинг IMDb – 6,3

Актеры: Джеффри Дин Морган, Зои Салдана, Крис Эванс, Идрис Эльба, Джейсон Патрик, Коламбус Шорт

Захватывающий боевик "Неудачники" рассказывает об элитном спецотряде, который получает новую миссию. Агенты отправляются в Боливию, где должны были найти и уничтожить опасную цель. Но Клей, Дженсен, Рок, Пуч и Кугар попадают в центр противостояния двух вражеских лагерей и понимают, что их подставили. Спецоперация была методом уничтожения агентов, а заказчиком выступил их враг, называющий себя Максом. Поэтому перед агентами новая цель – выжить и найти того, кто желает им смерти.

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"Аватар" (2009)

Рейтинг IMDb – 7,8

Актеры: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Мишель Родригес, Джованни Рибизи, Джоэл Мур

В далеком будущем на Земле наступил энергетический кризис. Поэтому люди колонизировали спутник планеты Полифем. Там живут доброжелательные аборигены, которые имеют синий цвет кожи и поклоняются богине Эйве. Они, хоть и имеют высоту в 3 метра, не оказывают сопротивления колонизаторам, которые забирают ценные ископаемые материалы.

Климат спутника и планеты не созданы для людей, поэтому они изобрели специальную технику, которая создает для них аватары, на вид такие же, как и аборигены. Морского пехотинца Джейка, который прикован к коляске и случайно попадает в эту программу, отправляют уговорить племя покинуть родной край. Однако, узнав историю аборигенов, мужчина становится на их защиту.

Зою Салдану сложную узнать через грим. Однако именно эта актриса сыграла одну из главных ролей, которая принесла ей престижные награды.

Смотрите трейлер к фильму "Аватар": видео