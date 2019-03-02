Зои Кравиц эпатировала прозрачным бельем из настоящего золота: фото 18+

78 Читати новину українською
Зои Кравиц
Зои Кравиц / www.gettyimages.com

Актриса, звезда сериала "Большая маленькая ложь" Зои Кравиц ошеломила откровенным выходом в золотом прозрачном бюстгальтере на афтепати "Оскара 2019" Vanity Fair

Как сообщает издание Daily Mail, такой бюстгальтер создан дизайнером Эльзой Перетти для ювелирного дома Tiffany & Co.

Читайте также: Победители премии Оскар-2019: список

Элемент белья изготовлен из 18-каратного золота и стоит 24 тысячи долларов. Однако самым дорогим украшением в образе Зои Кравиц стали пять платиновых браслетов с бриллиантами стоимостью около 1,5 миллиона гривен.

Добавим, что пользователи в сети раскритиковали откровенный look голливудской звезды. Хейтеры отмечают, что наряд выглядел неуместным для вечеринки.

Зої Кравіц
Зои Кравиц / Getty Images

Зої Кравіц
Зои Кравиц / Getty Images

blog_ava
Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
сегодня
8677
Теги: LifeStyle Мода Голливуд Эротика
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Дэниел Крейг празднует день рождения: лучшие фильмы с актером
сегодня 21:03 Дэниел Крейг празднует день рождения: лучшие фильмы с актером
17
Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
сегодня 10:02 Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
605
7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
1 марта 18:02 7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
1395
Отдых на море в марте: список лучших мест куда можно отправиться
1 марта 12:25 Отдых на море в марте: список лучших мест куда можно отправиться
Юлія Турелик 436
Горы зовут: горные маршруты Грузии, от которых захватывает дыхание
1 марта 11:00 Горы зовут: горные маршруты Грузии, от которых захватывает дыхание
159
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук