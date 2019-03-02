Зои Кравиц эпатировала прозрачным бельем из настоящего золота: фото 18+
Актриса, звезда сериала "Большая маленькая ложь" Зои Кравиц ошеломила откровенным выходом в золотом прозрачном бюстгальтере на афтепати "Оскара 2019" Vanity Fair
Как сообщает издание Daily Mail, такой бюстгальтер создан дизайнером Эльзой Перетти для ювелирного дома Tiffany & Co.
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Элемент белья изготовлен из 18-каратного золота и стоит 24 тысячи долларов. Однако самым дорогим украшением в образе Зои Кравиц стали пять платиновых браслетов с бриллиантами стоимостью около 1,5 миллиона гривен.
Добавим, что пользователи в сети раскритиковали откровенный look голливудской звезды. Хейтеры отмечают, что наряд выглядел неуместным для вечеринки.
Зои Кравиц / Getty Images
Зои Кравиц / Getty Images
Источник: 24 Канал
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