Зои Кравиц обнародовала первые фото с тайной свадьбы: какое платье выбрала звезда

Голливудские актеры Зои Кравиц и Карл Глусман в последние дни июня стали супругами. До сих пор пара не публиковала ни одного фото с роскошной свадьбы. Однако на Новый год Зои решила сделать сюрприз для своих поклонников, разместив в сети черно-белые снимки со особого дня.

Как известно, церемония прошла 29 июня во Франции. Перед свадьбой молодожены Зои Кравиц и Карл Глусман устроили ужин в одном из лучших ресторанов Laperouse. Именно туда пара позвала ближайших родственников и звездных коллег.

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Обменялись клятвами голливудские звезды в одном из роскошных имений. Карл Глусман предстал перед гостями в классическом костюме и белой рубашке с бабочкой. А вот звезда сериала "Большая маленькая ложь" Зои Кравиц красовалась в белом укороченной платье с пышным низом и туфлях без каблуков. Невеста решила отказаться и от фаты, предпочтя элегантную прическу и обруч с бантиком. Выглядела Зои Кравиц по-особенному сказочно.



Свадебные фото актеров Зои Кравиц и Карла Глусмана​ / Instagram / @zoeisabellakravitz

Зои Кравиц показала свой образ невесты / Instagram / @zoeisabellakravitz

На черно-белых кадрах, которые актриса разместила в сети, можно увидеть ее родителей Ленни Кравица и Лизу Боне, певицу Алишу Киз, а также коллег из сериала "Большая маленькая ложь" Николь Кидман, Риз Уизерспун, Шейлин Вудли и Лору Дерн.



Свадьба Зои Кравиц и Карла Глусман​а / Instagram / @zoeisabellakravitz

Что известно об отношениях Зои Кравиц и Карла Глусмана?Впервые о романе знаменитых актеров заговорили в 2016 году. Зои Кравиц и Карл Глусман познакомились во время встречи с общими друзьями. Пара долгое время не афишировала своих отношений, поэтому неизвестно, когда именно актеры решили встречаться. Не разглашали они и данных относительно свадьбы. Только в 2018 году Зои Кравиц во время интервью обмолвилась, что помолвлена с Карлом Глусманом. Впоследствии инсайдеры рассекретили дату и место церемонии.