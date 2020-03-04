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Зои Кравиц полностью обнажилась перед камерой: фото 18+

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Голливудская актриса Зои Кравиц – дочь легендарного музыканта Ленни Кравица, ошеломила поклонников новыми снимками. Звезда обнажилась перед камерой, прикрыв интимные места цветами.

Провокационный кадр появился на официальной инстаграм-странице Зои Кравиц и сразу же взбудоражил сеть. Актриса охотно позировала перед фотографом Шарлоттой Уэльс без одежды. Сексуальности ей добавляли серебристые кольца, сложенные в знак бесконечности. Их Зои Кравиц надела на грудь, что выглядело очень соблазнительно.

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А вот интимные места актрисе удалось прикрыть благодаря цветам, которые стояли в вазе. Шарлотта Уэльс выбрала такой ракурс, чтобы обнаженная Зои Кравиц не выглядела вульгарно, а предстала перед поклонниками нежной и одновременно соблазнительной.

Известно, что эротическое фото войдет в новый выпуска журнала Pop Magazine. Зои Кравиц стала главной героиней весеннего номера, поэтому украсила обложку глянца. На этом кадре 31-летняя актриса выглядела менее провокационно, примерив классические брюки и прозрачную черно-белую блузку. Ярким акцентом стали подтяжки, которые Зои Кравиц натянула руками, а вот сексуальности фотографии добавляло отсутствие нижнего белья на звезде.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений POP (@thepopmag)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд
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