Знаменитая голливудская актриса Зои Кравиц вышла замуж за Карла Глусмана

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Зои Кравиц вышла замуж за Карла Глусмана
Зои Кравиц вышла замуж за Карла Глусмана / Getty Images

Знаменитые голливудские звезды Зои Кравиц и Карл Глусман поженились. 30-летняя актриса и ее 31-летний бойфренд, который также работает в области кинематографии, официально стали супругами.

О том, что Зои Кравиц и Карл Глусман поженились сообщает иностранное издание Us Weekly.

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Звездная пара узаконила свои отношения и теперь они стали супругами. Официальная часть состоялась накануне, а праздничная вечеринка состоится в июне этого года. Для празднования важного события в их жизни пара выбрала одну из самых романтичных стран мира – Франции. Там 30-летняя Зои Кравиц наденет белое платье и вместе со своим законным мужем будет принимать поздравления по случаю бракосочетания.

Что известно об отношениях заи Кравиц и Карла Глусмана?
О романе звезд стало известно в 2016 году. Они познакомились во время встречи с их общими друзьями. Однако пара предпочитает не афишировать свои отношения, поэтому про их отношения прессе было известно немного. Однако в 2018 году во время одного из интервью актриса обмолвилась, что они с Карлом Глусманом помолвлены, но намеревались держать это в тайне.

 

 

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Теги: LifeStyle Голливуд Звездные свадьбы
Источник: LifeStyle 24
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