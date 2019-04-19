Золота Дзиґа-2019: победители престижной украинской кинопремии

В пятницу, 19 апреля, популярная украинская кинопремия "Золота Дзиґа-2019" определила своих лауреатов. Награды за достижения в отечественной киноиндустрии номинанты получили в двадцати категориях. Кто получил награду и заполучил желаемую статуэтку – читайте в материале LifeStyle 24.

В конце марта украинская киноакадемия объявила своих претендентов в 20 категориях. Некоторым кинолентам, а именно "Брама" Владимира Тихого и "Дике поле" Ярослава Лодыгина удалось прорваться в двенадцать номинаций сразу.

Золота Дзиґа: номинанты украинской национальной кинопремии

Также в кинопремии "Золота Дзиґа-2019" представлен Сергей Бабкин, который накануне получил статуэтку на награждении "Золота Жар-птиця-2019" как лучший певец. Исполнитель будет бороться за победу в категории "Лучшая песня".

Победители премии "Золота Дзиґа-2019":

За вклад в развитие украинского кино: Юрий Гармаш.

Лучший грим: Екатерина Струкова.

Лучший дизайн костюмов: Мария Керо.

Лучший звук: Сергей Степанский.

Лучший монтаж: Иван Банников.

Лучший короткометражный игровой фильм: Mia Donna.

Лучшая работа художника-постановщика: Владлен Одуденко.

Лучшая музыка: Антон Байбаков.

Лучшая мужская роль второго плана: Владимир Ямненко

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