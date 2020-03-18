Золотая Дзыга 2020: кто стал номинантом украинской кинопремии
К торжественной церемонии "Золотая Дзыга 2020" осталось больше месяца, поэтому организаторы премии обнародовали список номинантов. Из-за пандемии коронавируса объявление результатов состоится в онлайн-режиме 28 апреля. Кто же претендует на награду – читайте в новости LifeStyle 24.
19 марта открывается новый этап голосования за победителей "Золотой Юлы 2020", который продлится до 8 апреля. Об этом сообщают организаторы премии на официальном сайте. Сейчас представлены номинанты кинопремии, которые и поборются за престижные статуэтки.
Интересно Золотая Дзыга 2020: объявлен лонг-лист украинской кинопремии
"Этот год стал очень плодотворным и богатым на качественное украинское кино. Наше кино становится брендом – то, чего мы так долго добивались, становится реальностью. На соискание Четвертой Национальной кинопремии "Золотая Дзыга" было подано 88 фильмов, каждый из которых заслуживает внимания, потому киноакадемикам было крайне сложно выбирать номинантов", – отметила исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух.
"Золотая Дзига 2020": список номинантов
Премия зрительских симпатий
- "Давай танцуй" (режиссер Александр Березань)
- "Запрещенный" (Роман Бровко)
- "Захар Беркут" (Ахтем Сеитаблаев, Джон Винн)
- "Встреча одноклассников" (Валентин Шпаков)
- "Клара и волшебный дракон" (Александр Клименко)
- "Круты 1918 года" (Алексей Шапарев)
- "Свингеры 2" (Андрейс Экиса)
- "Фокстер и Макс" (Анатолий Матешко)
- "Цена правды" (Агнешка Холланд)
- "Я, ты, он, она" (Владимир Зеленский, Дэвид Додсон)
Лучший фильм
- "Вулкан"
- "Гуцулка Ксеня"
- "Домой"
- "Мои мысли тихие"
- "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго"
Лучшая режиссерская работа
- Алиев Нариман ("Домой")
- Бондарчук Роман ("Вулкан")
- Лукич Антонио ("Мои мысли тихие")
Лучшая работа художника-постановщика
- Кулик Маргарита ("Мои мысли тихие")
- Одуденко Владлен ("Захар Беркут")
- Одуденко Владлен ("Домой")
Лучший сценарий
- Кальченко Валерия, Лукич Антонио ("Мои мысли тихие")
- Никитюк Марыся, Алиев Нариман ("Домой")
- Тютюнник Алла, Аверченко Дарья, Бондарчук Роман ("Вулкан")
Лучшая операторская работа
- Илькив Вадим ("Вулкан")
- Король Юрий ("Захар Беркут")
- Фурса Антон ("Домой")
Лучшая музыка
- Григоров Роман, Разумейко Илья ("История зимнего сада")
- Куличова Маргарита ("Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго")
- Лунев Святослав ("Портрет на фоне гор")
- Полянский Тимур, Фрик-кабаре Dakh Daughters ("Гуцулка Ксеня")
Лучшая песня
- "М-Русалка", фрик-кабаре "Dakh Daughters" ("Гуцулка Ксеня")
- "Перевал", Океан Эльзы ("Захар Беркут")
- "Табурет", Freel & Эдуард Приступа ("Человек с табуретом")
Лучшая женская роль
- Витовская-Ванцев Ирма ("Мои мысли тихие")
- Дейлик Кристина ("Вулкан")
- Лущик Варвара ("Гуцулка Ксеня")
Лучшая женская роль второго плана
- Веренич-Островская Ирина ("Мои мысли тихие")
- Молчанова Екатерина ("Гуцулка Ксеня")
- Сумская Наталия ("Черный ворон")
- Яценко Лариса ("Домой")
Лучшая мужская роль
- Лидаговский Андрей ("Мои мысли тихие")
- Сеитаблаев Ахтем ("Домой")
- Степанский Сергей ("Вулкан")
Лучшая мужская роль второго плана
- Билялов Рэмзи ("Домой")
- Жданов Виктор ("Вулкан")
- Салий Виталий ("Круты 1918")
Лучший документальный фильм
- "Человек с табуретом"
- "Панорама"
- "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго"
Лучший короткометражный анимационный фильм
- "Любовь"
- "Петровка-реквием"
- "Пуповина"
Лучшие визуальные эффекты
- Голуб Алексей (Гуцулка Ксения)
- Гончаров Василий (Захар Беркут)
- Сушильников Артем, Овчаренко Дмитрий (Фокстер и Макс)