Золотая Дзыга 2020: кто стал номинантом украинской кинопремии

К торжественной церемонии "Золотая Дзыга 2020" осталось больше месяца, поэтому организаторы премии обнародовали список номинантов. Из-за пандемии коронавируса объявление результатов состоится в онлайн-режиме 28 апреля. Кто же претендует на награду – читайте в новости LifeStyle 24.

19 марта открывается новый этап голосования за победителей "Золотой Юлы 2020", который продлится до 8 апреля. Об этом сообщают организаторы премии на официальном сайте. Сейчас представлены номинанты кинопремии, которые и поборются за престижные статуэтки.

Интересно Золотая Дзыга 2020: объявлен лонг-лист украинской кинопремии

"Этот год стал очень плодотворным и богатым на качественное украинское кино. Наше кино становится брендом – то, чего мы так долго добивались, становится реальностью. На соискание Четвертой Национальной кинопремии "Золотая Дзыга" было подано 88 фильмов, каждый из которых заслуживает внимания, потому киноакадемикам было крайне сложно выбирать номинантов", – отметила исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух.

"Золотая Дзига 2020": список номинантов

Премия зрительских симпатий

"Давай танцуй" (режиссер Александр Березань)

"Запрещенный" (Роман Бровко)

"Захар Беркут" (Ахтем Сеитаблаев, Джон Винн)

"Встреча одноклассников" (Валентин Шпаков)

"Клара и волшебный дракон" (Александр Клименко)

"Круты 1918 года" (Алексей Шапарев)

"Свингеры 2" (Андрейс Экиса)

"Фокстер и Макс" (Анатолий Матешко)

"Цена правды" (Агнешка Холланд)

"Я, ты, он, она" (Владимир Зеленский, Дэвид Додсон)

Лучший фильм

"Вулкан"

"Гуцулка Ксеня"

"Домой"

"Мои мысли тихие"

"Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго"

Лучшая режиссерская работа

Алиев Нариман ("Домой")

Бондарчук Роман ("Вулкан")

Лукич Антонио ("Мои мысли тихие")

Лучшая работа художника-постановщика

Кулик Маргарита ("Мои мысли тихие")

Одуденко Владлен ("Захар Беркут")

Одуденко Владлен ("Домой")

Лучший сценарий

Кальченко Валерия, Лукич Антонио ("Мои мысли тихие")

Никитюк Марыся, Алиев Нариман ("Домой")

Тютюнник Алла, Аверченко Дарья, Бондарчук Роман ("Вулкан")

Лучшая операторская работа

Илькив Вадим ("Вулкан")

Король Юрий ("Захар Беркут")

Фурса Антон ("Домой")

Лучшая музыка

Григоров Роман, Разумейко Илья ("История зимнего сада")

Куличова Маргарита ("Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго")

Лунев Святослав ("Портрет на фоне гор")

Полянский Тимур, Фрик-кабаре Dakh Daughters ("Гуцулка Ксеня")

Лучшая песня

"М-Русалка", фрик-кабаре "Dakh Daughters" ("Гуцулка Ксеня")

"Перевал", Океан Эльзы ("Захар Беркут")

"Табурет", Freel & Эдуард Приступа ("Человек с табуретом")

Лучшая женская роль

Витовская-Ванцев Ирма ("Мои мысли тихие")

Дейлик Кристина ("Вулкан")

Лущик Варвара ("Гуцулка Ксеня")

Лучшая женская роль второго плана

Веренич-Островская Ирина ("Мои мысли тихие")

Молчанова Екатерина ("Гуцулка Ксеня")

Сумская Наталия ("Черный ворон")

Яценко Лариса ("Домой")

Лучшая мужская роль

Лидаговский Андрей ("Мои мысли тихие")

Сеитаблаев Ахтем ("Домой")

Степанский Сергей ("Вулкан")

Лучшая мужская роль второго плана

Билялов Рэмзи ("Домой")

Жданов Виктор ("Вулкан")

Салий Виталий ("Круты 1918")

Лучший документальный фильм

"Человек с табуретом"

"Панорама"

"Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго"

Лучший короткометражный анимационный фильм

"Любовь"

"Петровка-реквием"

"Пуповина"

Лучшие визуальные эффекты