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Золотая Дзыга 2020: кто стал номинантом украинской кинопремии

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К торжественной церемонии "Золотая Дзыга 2020" осталось больше месяца, поэтому организаторы премии обнародовали список номинантов. Из-за пандемии коронавируса объявление результатов состоится в онлайн-режиме 28 апреля. Кто же претендует на награду – читайте в новости LifeStyle 24.

19 марта открывается новый этап голосования за победителей "Золотой Юлы 2020", который продлится до 8 апреля. Об этом сообщают организаторы премии на официальном сайте. Сейчас представлены номинанты кинопремии, которые и поборются за престижные статуэтки.

Интересно Золотая Дзыга 2020: объявлен лонг-лист украинской кинопремии

"Этот год стал очень плодотворным и богатым на качественное украинское кино. Наше кино становится брендом – то, чего мы так долго добивались, становится реальностью. На соискание Четвертой Национальной кинопремии "Золотая Дзыга" было подано 88 фильмов, каждый из которых заслуживает внимания, потому киноакадемикам было крайне сложно выбирать номинантов", – отметила исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух.

"Золотая Дзига 2020": список номинантов

Премия зрительских симпатий

  • "Давай танцуй" (режиссер Александр Березань)
  • "Запрещенный" (Роман Бровко)
  • "Захар Беркут" (Ахтем Сеитаблаев, Джон Винн)
  • "Встреча одноклассников" (Валентин Шпаков)
  • "Клара и волшебный дракон" (Александр Клименко)
  • "Круты 1918 года" (Алексей Шапарев)
  • "Свингеры 2" (Андрейс Экиса)
  • "Фокстер и Макс" (Анатолий Матешко)
  • "Цена правды" (Агнешка Холланд)
  • "Я, ты, он, она" (Владимир Зеленский, Дэвид Додсон)

Лучший фильм

  • "Вулкан"
  • "Гуцулка Ксеня"
  • "Домой"
  • "Мои мысли тихие"
  • "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго"

Лучшая режиссерская работа

  • Алиев Нариман ("Домой")
  • Бондарчук Роман ("Вулкан")
  • Лукич Антонио ("Мои мысли тихие")

Лучшая работа художника-постановщика

  • Кулик Маргарита ("Мои мысли тихие")
  • Одуденко Владлен ("Захар Беркут")
  • Одуденко Владлен ("Домой")

Лучший сценарий

  • Кальченко Валерия, Лукич Антонио ("Мои мысли тихие")
  • Никитюк Марыся, Алиев Нариман ("Домой")
  • Тютюнник Алла, Аверченко Дарья, Бондарчук Роман ("Вулкан")

Лучшая операторская работа

  • Илькив Вадим ("Вулкан")
  • Король Юрий ("Захар Беркут")
  • Фурса Антон ("Домой")

Лучшая музыка

  • Григоров Роман, Разумейко Илья ("История зимнего сада")
  • Куличова Маргарита ("Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго")
  • Лунев Святослав ("Портрет на фоне гор")
  • Полянский Тимур, Фрик-кабаре Dakh Daughters ("Гуцулка Ксеня")

Лучшая песня

  • "М-Русалка", фрик-кабаре "Dakh Daughters" ("Гуцулка Ксеня")
  • "Перевал", Океан Эльзы ("Захар Беркут")
  • "Табурет", Freel & Эдуард Приступа ("Человек с табуретом")

Лучшая женская роль

  • Витовская-Ванцев Ирма ("Мои мысли тихие")
  • Дейлик Кристина ("Вулкан")
  • Лущик Варвара ("Гуцулка Ксеня")

Лучшая женская роль второго плана

  • Веренич-Островская Ирина ("Мои мысли тихие")
  • Молчанова Екатерина ("Гуцулка Ксеня")
  • Сумская Наталия ("Черный ворон")
  • Яценко Лариса ("Домой")

Лучшая мужская роль

  • Лидаговский Андрей ("Мои мысли тихие")
  • Сеитаблаев Ахтем ("Домой")
  • Степанский Сергей ("Вулкан")

Лучшая мужская роль второго плана

  • Билялов Рэмзи ("Домой")
  • Жданов Виктор ("Вулкан")
  • Салий Виталий ("Круты 1918")

Лучший документальный фильм

  • "Человек с табуретом"
  • "Панорама"
  • "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго"

Лучший короткометражный анимационный фильм

  • "Любовь"
  • "Петровка-реквием"
  • "Пуповина"

Лучшие визуальные эффекты

  • Голуб Алексей (Гуцулка Ксения)
  • Гончаров Василий (Захар Беркут)
  • Сушильников Артем, Овчаренко Дмитрий (Фокстер и Макс)
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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Награды Кино
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