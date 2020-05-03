Золотая Дзыга 2020: кто получил престижную украинскую награду
Вечером 3 мая в Украине прошла церемония награждения кинопремиями Золотая Дзыга 2020. На золотистую статуэтку претендовали лучшие отечественные режиссеры и актеры. Кто же сумел одержать победу – узнавайте в материале.
24 канал ранее сообщал, что впервые за историю премии церемония объявления победителей Золотой Дзыги пройдет в онлайн-режиме. Такое решение приняли из-за пандемии коронавируса. Однако от торжественной части организаторы решили не отказываться: сразу после завершения карантина в Киеве пройдет награждение лауреатов премии, которые стали известны 3 мая.
Интересно Золотая Дзига 2020: номинанты украинской кинопремии
Золотая Дзыга 2020: список победителей
Премия зрительских симпатий: "Круты 1918 года" (Алексей Шапарев)
Премия за вклад в развитие украинского кинематографа: Ада Роговцева
Самый лучший фильм: "Мои мысли тихие" (Антонио Лукич)
Смотрите трейлер к фильму "Мои мысли тихие" видео
Лучший документальный фильм: "Поёт Ивано-Франковсктеплокомунэнерго" (Надежда Парфан)
Лучший короткометражный игровой фильм: "В нашей синагоге" (Иван Орленко)
Лучший короткометражный анимационный фильм: "Любовь"
Открытие года: Антонио Лукич ("Мои мысли тихие")
Лучшая женская роль: Ирма Витовская-Ванцев ("Мои мысли тихие")
Лучшая мужская роль: Ахтем Сеитаблаев ("Домой")
Лучшая режиссерская работа: Нариман Алиев ("Домой")
Лучшая женская роль второго плана: Наталья Сумская ("Черный ворон")
Лучшая мужская роль второго плана: Виктор Жданов ("Вулкан")
Лучшая операторская работа: Вадим Илькив ("Вулкан")
Лучшая работа художника-постановщика: Владлен Одуденко ("Захар Беркут")
Наилучший сценарий: Антонио Лукич и Валерия Кальченко ("Мои мысли тихие")
Лучшая песня: "М-Русалка", фрик-кабаре "Dakh Daughters" ("Гуцулка Ксеня")
Лучшая музыка: Тимур Полянский, фрик-кабаре Dakh Daughters ("Гуцулка Ксеня")
Лучший звук: Борис Петер ("Вулкан")
Лучшие визуальные эффекты: Артем Сушильников и Дмитрий Овчаренко ("Фокстер и Макс")
Лучший монтаж: Татьяна Ходаковская ("Фокстер и Макс")
Лучший дизайн костюмов: Антонина Белинская ("Захар Беркут")
Лучший грим: Алла Леонова ("Захар Беркут")