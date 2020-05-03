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Золотая Дзыга 2020: кто получил престижную украинскую награду

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Победители Золота Дзига 2020, Украина: полный список в номинациях кинопремии
Золотая Дзыга 2020: победители / Instagram / @golden_dzyga

Вечером 3 мая в Украине прошла церемония награждения кинопремиями Золотая Дзыга 2020. На золотистую статуэтку претендовали лучшие отечественные режиссеры и актеры. Кто же сумел одержать победу – узнавайте в материале.

24 канал ранее сообщал, что впервые за историю премии церемония объявления победителей Золотой Дзыги пройдет в онлайн-режиме. Такое решение приняли из-за пандемии коронавируса. Однако от торжественной части организаторы решили не отказываться: сразу после завершения карантина в Киеве пройдет награждение лауреатов премии, которые стали известны 3 мая.

Интересно Золотая Дзига 2020: номинанты украинской кинопремии

Золотая Дзыга 2020: список победителей

Премия зрительских симпатий: "Круты 1918 года" (Алексей Шапарев)

Премия за вклад в развитие украинского кинематографа: Ада Роговцева

Самый лучший фильм: "Мои мысли тихие" (Антонио Лукич)

Смотрите трейлер к фильму "Мои мысли тихие" видео

Лучший документальный фильм: "Поёт Ивано-Франковсктеплокомунэнерго" (Надежда Парфан)

Лучший короткометражный игровой фильм: "В нашей синагоге" (Иван Орленко)

Лучший короткометражный анимационный фильм: "Любовь"

Открытие года: Антонио Лукич ("Мои мысли тихие")

Лучшая женская роль: Ирма Витовская-Ванцев ("Мои мысли тихие")

Лучшая мужская роль: Ахтем Сеитаблаев ("Домой")

Лучшая режиссерская работа: Нариман Алиев ("Домой")

Лучшая женская роль второго плана: Наталья Сумская ("Черный ворон")

Лучшая мужская роль второго плана: Виктор Жданов ("Вулкан")

Лучшая операторская работа: Вадим Илькив ("Вулкан")

Лучшая работа художника-постановщика: Владлен Одуденко ("Захар Беркут")

Наилучший сценарий: Антонио Лукич и Валерия Кальченко ("Мои мысли тихие")

Лучшая песня: "М-Русалка", фрик-кабаре "Dakh Daughters" ("Гуцулка Ксеня")

Лучшая музыка: Тимур Полянский, фрик-кабаре Dakh Daughters ("Гуцулка Ксеня")

Лучший звук: Борис Петер ("Вулкан")

Лучшие визуальные эффекты: Артем Сушильников и Дмитрий Овчаренко ("Фокстер и Макс")

Лучший монтаж: Татьяна Ходаковская ("Фокстер и Макс")

Лучший дизайн костюмов: Антонина Белинская ("Захар Беркут")

Лучший грим: Алла Леонова ("Захар Беркут")

 

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины Новости LifeStyle Награды Кино LifeStyle
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