31 мая в 20 часов в эфире телеканала M2 состоялась легендарная музыкальная премия "Золотая Жар-Птица". В связи с пандемией коронавируса одна из самых грандиозных музыкальных премий состоялась в телевизионном формате.

Организаторы престижного музыкального мероприятия телеканал М2 и организация "Таврийские Игры" объявили номинантов еще 11 мая. В десяти номанициях было представлено по 5 артистов, каждый из которых должен был получить заветное "перо". 31 мая жюри в прямом эфире определило лауреатов в каждой категории, сообщает 24 канал.

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Традиционно список претендентов на победу попал к экспертному совету, который путем тайного индивидуального голосования определял победителей. В состав жюри, как и раньше, вошли радио и телепродюсеры и известные персоны украинского шоубиза: Елена Мозговая, Юрий Никитин, Руслан Квинта и многие другие.

Победители премии "Золотая Жар-Птица 2020"

Певица года: NK | Настя Каменских

Певец года: Олег Винник

Поп-группа: Время и Стекло

Рок-группа: БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Хит года: Время и Стекло – Дым

Клип года: THE HARDKISS – Жива

Баллада года: Тина Кароль & Юлия Санина – Вільна

Народный хит: NK | Настя Каменских – Обіцяю

Денс-хит: Время и Стекло – Дым

Инди: TVORCHI