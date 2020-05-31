Золотая Жар-Птица 2020: победители музыкальной премии
31 мая в 20 часов в эфире телеканала M2 состоялась легендарная музыкальная премия "Золотая Жар-Птица". В связи с пандемией коронавируса одна из самых грандиозных музыкальных премий состоялась в телевизионном формате.
Организаторы престижного музыкального мероприятия телеканал М2 и организация "Таврийские Игры" объявили номинантов еще 11 мая. В десяти номанициях было представлено по 5 артистов, каждый из которых должен был получить заветное "перо". 31 мая жюри в прямом эфире определило лауреатов в каждой категории, сообщает 24 канал.
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Традиционно список претендентов на победу попал к экспертному совету, который путем тайного индивидуального голосования определял победителей. В состав жюри, как и раньше, вошли радио и телепродюсеры и известные персоны украинского шоубиза: Елена Мозговая, Юрий Никитин, Руслан Квинта и многие другие.
Победители премии "Золотая Жар-Птица 2020"
Певица года: NK | Настя Каменских
Певец года: Олег Винник
Поп-группа: Время и Стекло
Рок-группа: БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
Хит года: Время и Стекло – Дым
Клип года: THE HARDKISS – Жива
Баллада года: Тина Кароль & Юлия Санина – Вільна
Народный хит: NK | Настя Каменских – Обіцяю
Денс-хит: Время и Стекло – Дым
Инди: TVORCHI