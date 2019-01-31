Золотая эпоха Голливуда возвращается: бренд Gucci снял новую рекламную кампанию в стиле 1940-х

Представители знаменитого люксового бреда, который представляет одежду, аксессуары, духи и прочее, решили вернуться в прошлое. Новая коллекция весна/лето-2019 посвящена золотой эпохе Голливуда.

Креативность представителей бренда Gucci покорила модную индустрию после представления рекламной кампании весенне-летней коллекции 2019 года. Они решили посвятить ее золотой эпохе Голливуда, ведь первые звуковые фильмы навсегда изменили мир. Снимки с фотосессии были оппубликованы на официальной странице марки в Instagram.

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Источником вдохновения стали такие фильмы: "Джентльмены предпочитают блондинок" с Мэрилин Монро, "Поющие под дождем" с Дебби Рейнольдс, "Американец в Париже" с Джином Келли и "Девушка с обложки" с Ритой Гейворт. Кроме вещей из новой коллекции Gucci на фотографиях можно увидеть классические сцены из перечисленных американских мюзиклов.