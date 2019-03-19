Золота Дзиґа: объявлены номинанты украинской национальной кинопремии

Украинская киноакадемия назвала номинантов третьей национальной кинопремии Золота Дзиґа. Фаворитами этого года стали ленты "Брама" Владимира Тихого и "Дике поле" Ярослава Лодыгина, которые номинированы в 12 категориях.

Еще 10 номинаций у ленты "Коли падають дерева" Марыси Никитюк. В целом номинаций теперь 20.

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Также в этом году добавились две новые номинации – лучшая песня и лучший монтаж. Так, за статуэтку Золотої Дзиґи за лучшую песню поборются, в частности, Сергей Бабкин за саундтрек к фильму "11 дітей з Моршина", Михаил Хома – за "Дзідзьо перший раз", Ирма Витовская – за исполнение песни в фильме "Брама".

На главную награду – звание лучшего фильма 2018 года претендуют фильмы:

• "Брама"

• "Гірська жінка: на війні"(режиссер – Бенедикт Эрлингссон)

• "Дике поле"

• "Донбас" (режиссер – Сергей Лозница)

• "Коли падають дерева"

Лучшим режиссером в кинопремии Золота Дзиґа может стать: Ярослав Лодыгин, Сергей Лозница, Марыся Никитюк, Владимир Тихий или Антонина Ноябрева (фильм – "Герой мого часу").

Номинация "Лучший актер":

– Евгений Бушмакин, "Герой мого часу";

– Роман Луцкий, "Секс і нічого особистого";

– Олег Москаленко, "Дике поле";

– Ярослав Федорчук, "Брама".

Лучшей актрисой может быть:

– Ирма Витовская, "Брама";

– Анастасия Пустовит, "Коли падають дерева";

– Руслана Хазипова, "Дике поле".

Лучший актер второго плана: Георгий Делиев, "Донбас"; Сергей Притула, "Секс і нічого особистого"; Владимир Ямненко, "Дике поле".

Лучшая актриса второго плана: Виталина Библив, "Брама"; Олеся Жураковская, "Донбас"; Лариса Руснак, "Січень-березень".

Лучший короткометражный игровой фильм:

• "В радості, тільки в радості", режиссер – Марина Рощина;

• "Штангіст", режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук;

* Mia Donna, режиссер – Павел Остриков.

Лучший документальный фильм: "Домашні ігри" (режиссер – Алиса Коваленко); "Міф" (режиссеры – Леонид Кантер, Иван Ясний); "Тато – мамин брат" (режиссер – Вадим Ильков); "Явних проявів немає" (режиссер – Алина Горлова).

Лучший анимационный фильм: "Голодний дух", режиссер – Константин Федоров; "Мімікрія", режиссер – Фройд М. Вайзер; "Монах", режиссер – Сашко Даниленко; "Найтемніший синій колір", режиссер – Оксана Курмаз; "Як розвеселити самотність", режиссер – Степан Коваль.

Приз зрительских симпатий: "11 дітей з Моршина" (режиссер – Аркадий Непиталюк); "Дике поле" (режиссер – Ярослав Лодыгин); "Донбас" (режиссер – Сергей Лозница); "Позивний "Бандерас" (режиссер – Заза Буадзе); "Пригоди S Миколая" (режиссер – Семен Горов); "Свінгери" (режиссер – Андрейс Экис); "Секс і нічого особистого" (режиссер – Ольга Ряшина); "Сотка" (режиссер – Александр Беляк); "Таємний щоденник Симона Петлюри" (режиссер – Олесь Янчук); "Dzidzio Перший раз" (режиссер – Михаил Хома и Тарас Дронь".

По данным "Детектор медиа", Золоту Дзиґу за вклад в развитие украинского кино должен получить оператор Юрий Гармаш.