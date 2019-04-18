Золотая Жар-птица 2019: победители престижной музыкальной премии

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Золотая Жар-птица 2019 - победители премии Золотая Жар-птица 18.04.2019
Победители премии "Золотая Жар-птица" / Фото из открытых источников

В Национальном дворце искусств "Украина" отгремела одна из самых грандиозных музыкальных премий "Золотая Жар-птица". В одиннадцати номинациях было представлено по пять артистов, которые боролись за желанную статуэтку. Сегодня, 18 апреля, жюри определило лауреатов в каждой из категорий.

Организаторы престижного музыкального мероприятия телеканал М2 и организация "Таврийские Игры" объявили номинантов еще 11 марта. В одиннадцати номинациях было представлено по пять претендентов, которые имели возможность бороться за победу в определенной категории. Для популярных украинских исполнителей отбор проходил в несколько этапов, а конечный список номинантов утвердили, сопоставив самые высокие рейтинги, которые они получили в эфире телеканала М2 (с 1 марта 2018 года по 1 марта 2019 года).

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Сольные исполнители, группы и представители новых хитов долго готовились к музыкальной премии. А уже сегодня, 18 апреля, номинанты спокойно выдохнули, поехали домой со своими наградами.

Победители премии "Золотая Жар-птица 2019":

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Теги: Новости Украины Музыка Новости LifeStyle LifeStyle
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