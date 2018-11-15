Золотое платье с глубоким декольте: Дита фон Тиз рассекретила пикантный лайфхак
Популярная американская исполнительница шоу в стиле бурлеска, хорошо известная как экс-супруга эпатажного певца Мэрилина Мэнсона, Дита фон Тиз продемонстрировала соблазнительный образ на светском мероприятии в Лондоне.
Новое фото Дита опубликовала на своей странице в Instagram. Для выхода звезда бурлеска надела длинное золотое платье от Jenny Packham, которое расшито пайетками и демонстрирует пышный бюст.
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Свой образ Дита фон Тиз дополнила оригинальными серьгами Swarovski в виде бокала под мартини.
Дита фон Тиз / Instagram @ditavonteese
Дита фон Тиз / Getty Images
Кроме того, Дита продемонстрировала интересный лайфхак, как зафиксировать вырез на платье, чтобы не обнажилась грудь. В зоне декольте заметна тонкая нить телесного цвета, на чем держится вырез наряда.
Дита фон Тиз / Getty Images