Золотое платье с глубоким декольте: Дита фон Тиз рассекретила пикантный лайфхак

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Дита фон Тиз
Дита фон Тиз / www.instagram.com/ditavonteese

Популярная американская исполнительница шоу в стиле бурлеска, хорошо известная как экс-супруга эпатажного певца Мэрилина Мэнсона, Дита фон Тиз продемонстрировала соблазнительный образ на светском мероприятии в Лондоне.

Новое фото Дита опубликовала на своей странице в Instagram. Для выхода звезда бурлеска надела длинное золотое платье от Jenny Packham, которое расшито пайетками и демонстрирует пышный бюст.

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Свой образ Дита фон Тиз дополнила оригинальными серьгами Swarovski в виде бокала под мартини.

Діта фон Тіз

Дита фон Тиз / Instagram @ditavonteese

Діта фон Тіз / Getty Images
Дита фон Тиз / Getty Images

Кроме того, Дита продемонстрировала интересный лайфхак, как зафиксировать вырез на платье, чтобы не обнажилась грудь. В зоне декольте заметна тонкая нить телесного цвета, на чем держится вырез наряда.

Діта фон Тіз / Getty Images
Дита фон Тиз / Getty Images

Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода
Источник: Lifestyle
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