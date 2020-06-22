Золотой глобус 2021 перенесли из-за коронавируса: дата церемонии
Одну из самых престижных премий в области киноиндустрии Золотой глобус 2021 перенесли на февраль. Церемония награждения состоится на месяц позже из-за нестабильности в мире в связи с пандемией коронавируса.
Накануне организаторы BAFTA и Оскар объявили о переносе кинопремий 2021 года с февраля на апрель. Однако Голливудская ассоциация иностранной прессы, которая присуждает статуэтки Золотого глобуса, менее категорична в своих решениях и планирует отложить церемонию только на месяц. Об этом говорится на официальной странице премии в твиттере.
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Так, Золотой глобус 2021 состоится 28 февраля, а не в начале января, как это происходит из года в год. Стоит отметить, что 28 февраля – это начальная дата Оскара, которую перенесли на 25 апреля. Так, церемония традиционно откроет сезон голливудских наград.
Стоит отметить, что после переноса Оскара 2021 года престижные кинопремии одна за другой меняют дату вручения наград, ведь киноиндустрия существенно пострадала из-за пандемии коронавируса. Так, церемония вручения премии Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA) должна была бы состояться 14 февраля 2021 года, а официально перенесли ее на 11 апреля 2021 года.