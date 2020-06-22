Одну из самых престижных премий в области киноиндустрии Золотой глобус 2021 перенесли на февраль. Церемония награждения состоится на месяц позже из-за нестабильности в мире в связи с пандемией коронавируса.

Накануне организаторы BAFTA и Оскар объявили о переносе кинопремий 2021 года с февраля на апрель. Однако Голливудская ассоциация иностранной прессы, которая присуждает статуэтки Золотого глобуса, менее категорична в своих решениях и планирует отложить церемонию только на месяц. Об этом говорится на официальной странице премии в твиттере.

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Так, Золотой глобус 2021 состоится 28 февраля, а не в начале января, как это происходит из года в год. Стоит отметить, что 28 февраля – это начальная дата Оскара, которую перенесли на 25 апреля. Так, церемония традиционно откроет сезон голливудских наград.

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Стоит отметить, что после переноса Оскара 2021 года престижные кинопремии одна за другой меняют дату вручения наград, ведь киноиндустрия существенно пострадала из-за пандемии коронавируса. Так, церемония вручения премии Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA) должна была бы состояться 14 февраля 2021 года, а официально перенесли ее на 11 апреля 2021 года.