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Золотой глобус 2020: какие звезды поражали выходами на красной дорожке престижной премии

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Сегодня, 6 декабря, в отеле The Beverly Hilton отгремела одна из самых масштабных церемоний награждения – Золотой глобус 2020. Какие звезды посетили мероприятие и какими нарядами удивляли номинанты – смотрите далее на LifeStyle 24.

Американский кинематограф и местное телевидение официально "откупорили" и начали свой новый год! Сегодня, 6 января, Голливудская ассоциация иностранной прессы назвала лауреатов престижной премии "Золотой глобус 2020".

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Однако в центре внимания оказались не только те знаменитости, которые заберут домой желанную статуэтку, но и также другие номинанты и гости мероприятия. Поэтому, какие звезды посетили "Золотой глобус 2020" и в нарядах от каких дизайнеров блистали на красной дорожке – читайте далее на LifeStyle 24.

Золотой глобус 2020: самые эффектные выходы звезд на красной дорожке

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Дженнифер Энистон

Кейт Бекинсейл

Зои Кравиц

Рейчел Вайс

Пейдж Бутчер и Эдди Мерфи

Гвинет Пелтроу

Шарлиз Терон

Брэд Питт

Тейлор Свифт

Сальма Хайек

Леонардо Ди Каприо

Скарлетт Йоанссон

Джои Кинг

Патрисия Аркетт


Все фото: Getty Images

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Золотой глобус Голливуд Кино Шарлиз Терон Дженнифер Лопес Леонардо Ди Каприо Брэд Питт
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