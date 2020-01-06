Золотой глобус 2020: какие звезды поражали выходами на красной дорожке престижной премии
Сегодня, 6 декабря, в отеле The Beverly Hilton отгремела одна из самых масштабных церемоний награждения – Золотой глобус 2020. Какие звезды посетили мероприятие и какими нарядами удивляли номинанты – смотрите далее на LifeStyle 24.
Американский кинематограф и местное телевидение официально "откупорили" и начали свой новый год! Сегодня, 6 января, Голливудская ассоциация иностранной прессы назвала лауреатов престижной премии "Золотой глобус 2020".
Читайте также: Золотой глобус 2020: объявлен список победителей престижной кинопремии
Однако в центре внимания оказались не только те знаменитости, которые заберут домой желанную статуэтку, но и также другие номинанты и гости мероприятия. Поэтому, какие звезды посетили "Золотой глобус 2020" и в нарядах от каких дизайнеров блистали на красной дорожке – читайте далее на LifeStyle 24.
Золотой глобус 2020: самые эффектные выходы звезд на красной дорожке
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Дженнифер Энистон
Кейт Бекинсейл
Зои Кравиц
Рейчел Вайс
Пейдж Бутчер и Эдди Мерфи
Гвинет Пелтроу
Шарлиз Терон
Брэд Питт
Тейлор Свифт
Сальма Хайек
Леонардо Ди Каприо
Скарлетт Йоанссон
Джои Кинг
Патрисия Аркетт
Все фото: Getty Images