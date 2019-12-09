Золотой глобус 2020: объявлен список номинантов на престижную премию

114 Читати новину українською
Золотой глобус 2020: номинанты / Коллаж: LifeStyle 24

Поскольку одна из самых авторитетных кинопремий года уже 5 января 2020 года отгремит в Беверли-Хиллз, в Лос-Анджелесе, комитет объявил полный список номинантов. Предлагаем ознакомиться с кандидатами на премию Золотой глобус 2020 на сайте LifeStyle 24.

Снова в конце текущего года Голливуд и все, кто причастны к американскому кинематографу, затаили дыхание, ведь уже сегодня, 9 декабря, HFPA (Голливудская ассоциация иностранной прессы) объявила все лучшие работы, проекты и кинотворцов, которые будут иметь возможность стать лауреатом определенной номинации.

Еще о премии: Золотой глобус 2020: стало известно, какие звезды стали амбассадорами церемонии

Золотой глобус 2020: полный список номинантов

Полнометражные фильмы:

Лучший фильм (драма):

"Ирландец" (The Irishman)

"Брачная история" (Marriage Story)

"1917" (1917)

"Джокер" (Joker)

"Маленькие женщины" (Little Women)

Лучший фильм на иностранном языке:

"Прощание" (The Farewell)

"Боль и слава" (Pain and Glory)

"Портрет девушки в огне" (Portrait of a Lady on Fire)

"Паразиты" (Parasite)

"Отверженные" (Les Miserables)

Лучший сценарий:

Ноа Баумбах ("Брачная история")

Пон Джун Хо и Хан Джи Вон  ("Паразиты")

Энтони Маккартен ("Два Папы")

Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде")

Стивен Заиллян ("Ирландец")

Лучшая песня:

Beautiful Ghosts ("Кошки")

(I'M Gonna) Love Me Again ("Рокетмэн")

Into the Unknown ("холодное сердце 2")

Spirit ("Король Лев")

Stand Up ("Гарриет" (Harriet))

Лучшая мужская роль второго плана:

Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству")

Энтони Хопкинс ("Два Папы")

Аль Пачино ("Ирландец")

Джо Пеши ("Ирландец")

Брэд Питт ("Однажды в Голливуде")

Лучшая женская роль второго плана:

Кэти Бейтс ("Ричард Джуэлл")

Аннетт Бенинг (The Report)

Лора Дерн ("Брачная история")

Деннифер Лопес ("Стриптизерши")

Марго Робби ("Секс-бомба")

Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл):

Дэниел Крейг ("Достать ножи")

Роман Гриффин Дэвис ("Кролик Джоджо")

Леонардо Ди Каприо ("Однажды в Голливуде")

Терон Эгертон ("Рокетмэн")

Эдди Мерфи ("Меня зовут Долеймайт")

Лучший анимационный фильм:

"Холодное сердце 2" (Frozen II)

Как приручить дракона 3: Скрытый мир" (How to Train Your Dragon: The Hidden World)

"Мистер Линк: потерянное звено эволюции "(Missing Link)

"История игрушек 4" (Toy Story 4)

"Король Лев" (The Lion King)

Лучшая мужская роль (драма):

Кристиан Бэйл ("Форд против Феррари")

Антонио Бандерас ("Боль и слава")

Адам Драйвер ("Брачная история")

Хоакин Феникс ("Джокер")

Джонатан Прайс ("Два Папы")

Лучшая женская роль (комедия или мюзикл):

Аквафина ("Прощание" (The Farewell))

Ана де Армас ("Достать ножи")

Кейт Бланшетт (Куда ты пропала, Бернадетт?")

Биани Фельдштейн ("Образование") (Booksmart))

Эмма Томпсон ("Поздняя ночь" (Late Night))

Лучший фильм (комедия или мюзикл):

"Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood)

"Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit)

"Достать ножи" (Knives Out)

"Рокетмэн" (Rocketman)

"Мое имя – Долемайт" (Dolemite Is My Name)

Лучший сериал (драма):

"Большая маленькая ложь" (Big Little Lies)

"Корона" (The Crown)

"Убивая Еву" (Killing Eve)

"Утреннее шоу" (The Morning Show)

"Наследники" (Succession)

Лучшая женская роль (драма):

Синтия Эриво ("Гарриет")

Скарлетт Йоханссон ("Брачная история")

Сирша Ронан ("Маленькие женщины")

Шарлиз Терон ("Секс-бомба")

Рене Зеллвегер ("Джуди")

Лучший сериал (комедия или мюзикл):

"Барри" (Barry)

"Флибег" (Fleabag)

"Метод Комински" (The Kominsky Method)

"Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel)

"Политик" (The Politician)

Лучшая музыка к фильму:

Daniel Pemberton ("Сирота Бруклин") (Motherless Brooklyn)

Alexandre Desplat ("Маленькие женщины") (Little Women)

Hildur Guðnadottir ("Джокер") (Joker)

Thomas Newman (1917)

Randy Newman ("Брачная история") (Marriage Story)

Новость дополняется...

Как правильно измерять пульс
сегодня
6030
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Золотой глобус Кино
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
7 декабря 20:05 Личное становится публичным: кто из звезд опозорился из-за скандальных постов в сети
Надія Біленко 849
7 декабря 16:10 Зимняя страна на ВДНХ: куда пойти в Киеве на зимние праздники
Юлія Турелик 1623
7 декабря 15:05 Женские прически на короткие, средние и длинные волосы: лучшие идеи
Квітослава Туз 10668
6 декабря 18:51 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша на 6 – 8 декабря
Уляна Журба 569
6 декабря 15:56 Лунный календарь стрижек на декабрь: интересные советы
Квітослава Туз 9709
Новости
Больше новостей
Залиште відгук