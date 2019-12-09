Золотой глобус 2020: объявлен список номинантов на престижную премию
Поскольку одна из самых авторитетных кинопремий года уже 5 января 2020 года отгремит в Беверли-Хиллз, в Лос-Анджелесе, комитет объявил полный список номинантов. Предлагаем ознакомиться с кандидатами на премию Золотой глобус 2020 на сайте LifeStyle 24.
Снова в конце текущего года Голливуд и все, кто причастны к американскому кинематографу, затаили дыхание, ведь уже сегодня, 9 декабря, HFPA (Голливудская ассоциация иностранной прессы) объявила все лучшие работы, проекты и кинотворцов, которые будут иметь возможность стать лауреатом определенной номинации.
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Золотой глобус 2020: полный список номинантов
Полнометражные фильмы:
Лучший фильм (драма):
"Ирландец" (The Irishman)
"Брачная история" (Marriage Story)
"1917" (1917)
"Джокер" (Joker)
"Маленькие женщины" (Little Women)
Лучший фильм на иностранном языке:
"Прощание" (The Farewell)
"Боль и слава" (Pain and Glory)
"Портрет девушки в огне" (Portrait of a Lady on Fire)
"Паразиты" (Parasite)
"Отверженные" (Les Miserables)
Лучший сценарий:
Ноа Баумбах ("Брачная история")
Пон Джун Хо и Хан Джи Вон ("Паразиты")
Энтони Маккартен ("Два Папы")
Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде")
Стивен Заиллян ("Ирландец")
Лучшая песня:
Beautiful Ghosts ("Кошки")
(I'M Gonna) Love Me Again ("Рокетмэн")
Into the Unknown ("холодное сердце 2")
Spirit ("Король Лев")
Stand Up ("Гарриет" (Harriet))
Лучшая мужская роль второго плана:
Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству")
Энтони Хопкинс ("Два Папы")
Аль Пачино ("Ирландец")
Джо Пеши ("Ирландец")
Брэд Питт ("Однажды в Голливуде")
Лучшая женская роль второго плана:
Кэти Бейтс ("Ричард Джуэлл")
Аннетт Бенинг (The Report)
Лора Дерн ("Брачная история")
Деннифер Лопес ("Стриптизерши")
Марго Робби ("Секс-бомба")
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл):
Дэниел Крейг ("Достать ножи")
Роман Гриффин Дэвис ("Кролик Джоджо")
Леонардо Ди Каприо ("Однажды в Голливуде")
Терон Эгертон ("Рокетмэн")
Эдди Мерфи ("Меня зовут Долеймайт")
Лучший анимационный фильм:
"Холодное сердце 2" (Frozen II)
Как приручить дракона 3: Скрытый мир" (How to Train Your Dragon: The Hidden World)
"Мистер Линк: потерянное звено эволюции "(Missing Link)
"История игрушек 4" (Toy Story 4)
"Король Лев" (The Lion King)
Лучшая мужская роль (драма):
Кристиан Бэйл ("Форд против Феррари")
Антонио Бандерас ("Боль и слава")
Адам Драйвер ("Брачная история")
Хоакин Феникс ("Джокер")
Джонатан Прайс ("Два Папы")
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл):
Аквафина ("Прощание" (The Farewell))
Ана де Армас ("Достать ножи")
Кейт Бланшетт (Куда ты пропала, Бернадетт?")
Биани Фельдштейн ("Образование") (Booksmart))
Эмма Томпсон ("Поздняя ночь" (Late Night))
Лучший фильм (комедия или мюзикл):
"Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood)
"Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit)
"Достать ножи" (Knives Out)
"Рокетмэн" (Rocketman)
"Мое имя – Долемайт" (Dolemite Is My Name)
Лучший сериал (драма):
"Большая маленькая ложь" (Big Little Lies)
"Корона" (The Crown)
"Убивая Еву" (Killing Eve)
"Утреннее шоу" (The Morning Show)
"Наследники" (Succession)
Лучшая женская роль (драма):
Синтия Эриво ("Гарриет")
Скарлетт Йоханссон ("Брачная история")
Сирша Ронан ("Маленькие женщины")
Шарлиз Терон ("Секс-бомба")
Рене Зеллвегер ("Джуди")
Лучший сериал (комедия или мюзикл):
"Барри" (Barry)
"Флибег" (Fleabag)
"Метод Комински" (The Kominsky Method)
"Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel)
"Политик" (The Politician)
Лучшая музыка к фильму:
Daniel Pemberton ("Сирота Бруклин") (Motherless Brooklyn)
Alexandre Desplat ("Маленькие женщины") (Little Women)
Hildur Guðnadottir ("Джокер") (Joker)
Thomas Newman (1917)
Randy Newman ("Брачная история") (Marriage Story)
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