Золотой глобус 2020: объявлен список номинантов на престижную премию

Поскольку одна из самых авторитетных кинопремий года уже 5 января 2020 года отгремит в Беверли-Хиллз, в Лос-Анджелесе, комитет объявил полный список номинантов. Предлагаем ознакомиться с кандидатами на премию Золотой глобус 2020 на сайте LifeStyle 24.

Снова в конце текущего года Голливуд и все, кто причастны к американскому кинематографу, затаили дыхание, ведь уже сегодня, 9 декабря, HFPA (Голливудская ассоциация иностранной прессы) объявила все лучшие работы, проекты и кинотворцов, которые будут иметь возможность стать лауреатом определенной номинации. Еще о премии: Золотой глобус 2020: стало известно, какие звезды стали амбассадорами церемонии Золотой глобус 2020: полный список номинантов Полнометражные фильмы: Лучший фильм (драма): "Ирландец" (The Irishman) "Брачная история" (Marriage Story) "1917" (1917) "Джокер" (Joker) "Маленькие женщины" (Little Women) Лучший фильм на иностранном языке: "Прощание" (The Farewell) "Боль и слава" (Pain and Glory) "Портрет девушки в огне" (Portrait of a Lady on Fire) "Паразиты" (Parasite) "Отверженные" (Les Miserables) Лучший сценарий: Ноа Баумбах ("Брачная история") Пон Джун Хо и Хан Джи Вон ("Паразиты") Энтони Маккартен ("Два Папы") Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде") Стивен Заиллян ("Ирландец") Лучшая песня: Beautiful Ghosts ("Кошки") (I'M Gonna) Love Me Again ("Рокетмэн") Into the Unknown ("холодное сердце 2") Spirit ("Король Лев") Stand Up ("Гарриет" (Harriet)) Лучшая мужская роль второго плана: Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству") Энтони Хопкинс ("Два Папы") Аль Пачино ("Ирландец") Джо Пеши ("Ирландец") Брэд Питт ("Однажды в Голливуде") Лучшая женская роль второго плана: Кэти Бейтс ("Ричард Джуэлл") Аннетт Бенинг (The Report) Лора Дерн ("Брачная история") Деннифер Лопес ("Стриптизерши") Марго Робби ("Секс-бомба") Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл): Дэниел Крейг ("Достать ножи") Роман Гриффин Дэвис ("Кролик Джоджо") Леонардо Ди Каприо ("Однажды в Голливуде") Терон Эгертон ("Рокетмэн") Эдди Мерфи ("Меня зовут Долеймайт") Лучший анимационный фильм: "Холодное сердце 2" (Frozen II) Как приручить дракона 3: Скрытый мир" (How to Train Your Dragon: The Hidden World) "Мистер Линк: потерянное звено эволюции "(Missing Link) "История игрушек 4" (Toy Story 4) "Король Лев" (The Lion King) Лучшая мужская роль (драма): Кристиан Бэйл ("Форд против Феррари") Антонио Бандерас ("Боль и слава") Адам Драйвер ("Брачная история") Хоакин Феникс ("Джокер") Джонатан Прайс ("Два Папы") Лучшая женская роль (комедия или мюзикл): Аквафина ("Прощание" (The Farewell)) Ана де Армас ("Достать ножи") Кейт Бланшетт (Куда ты пропала, Бернадетт?") Биани Фельдштейн ("Образование") (Booksmart)) Эмма Томпсон ("Поздняя ночь" (Late Night)) Лучший фильм (комедия или мюзикл): "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood) "Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit) "Достать ножи" (Knives Out) "Рокетмэн" (Rocketman) "Мое имя – Долемайт" (Dolemite Is My Name) Лучший сериал (драма): "Большая маленькая ложь" (Big Little Lies) "Корона" (The Crown) "Убивая Еву" (Killing Eve) "Утреннее шоу" (The Morning Show) "Наследники" (Succession) Лучшая женская роль (драма): Синтия Эриво ("Гарриет") Скарлетт Йоханссон ("Брачная история") Сирша Ронан ("Маленькие женщины") Шарлиз Терон ("Секс-бомба") Рене Зеллвегер ("Джуди") Лучший сериал (комедия или мюзикл): "Барри" (Barry) "Флибег" (Fleabag) "Метод Комински" (The Kominsky Method) "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel) "Политик" (The Politician) Лучшая музыка к фильму: Daniel Pemberton ("Сирота Бруклин") (Motherless Brooklyn) Alexandre Desplat ("Маленькие женщины") (Little Women) Hildur Guðnadottir ("Джокер") (Joker) Thomas Newman (1917) Randy Newman ("Брачная история") (Marriage Story) Новость дополняется...