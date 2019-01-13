"Золотой хрен": в Украине выбрали автора худшего описания секса в литературе

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В Украине выбрали победителя премии "Золотой хрен" за худшее описание сцены секса в литературе
В Украине выбрали победителя премии "Золотой хрен" за худшее описание сцены секса в литературе / Иллюстративное фото

В Киеве определили победителя премии "Золотой хрен", которую вручают за худшее описание секса в современной украинской литературе. Победу одержала писательница Люко Дашвар.

Об этом сообщает "BBC Украина".

В жюри премии вошли журналистка и основательница проекта "Рагу.ли" Татьяна Микитенко, литературные критики Юрий Володарский и Татьяна Трофименко, писательница Анна Малигон и журналистка, блогерша Вероника Новикова. Они отметили отрывок из романа "Инициация".

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Роман
Роман Люко Дашвар "Инициация"

... Пол – вместо постели: до такого блеска вычистили ее собственными телами – радовался и сиял. Окна – броня: рекламу можно снимать о таких окнах. Двойной стеклопакет, абсолютная звукоизоляция, и это таки правда: уже как Тася стонала под Перегудой, а снаружи этого никто не услышал.

И хотя Павел справился быстрее, чем ожидал, но не откинулся на спину, как правило, не закурил, чтобы насладиться расслаблением, которое всегда испытывал после секса, – прижался к раскаленной Таси: набраться от нее силы, почувствовать способность покорить женщину еще раз. Еще!,
– так звучит худшее описание сцены секса в украинской литературе.

Кроме Люко Дашвар, на победу претендовали 8 номинантов: Юрий Винничук, Александр Денисенко, Петр Крыжановский, Андрей Цаплиенко, Дмитрий Белый, Сергей Мартынюк, Христя Венгринюк.

К слову, премию за худшее описание сцены секса в мировой литературе 2018 года получил американский писатель Джеймс Фрей.

Кто такая Люко Дашвар?
Имя Ирина Чернова, а псевдоним придумала, собрав слоги и буквы имен дорогих ей людей. Украинская писательница до 2006 года занималась журналистикой, после начала заниматься написанием сценариев для телевидения. Лауреат литературной премии "Коронация слова": в 2007 году роман "Деревня не люди" получил II премию и премию "Дебют года" от книжного портала "Друг читателя", в 2008 году за "Молоко с кровью" стала дипломантом конкурса, а в 2009-м ее роман "Рай. Центр" получил диплом "Выбор издателей".

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Литература Награды Книги Секс
Источник: Lifestyle
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