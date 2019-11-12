Золушка Грейс Келли: история одной принцессы

Грейс Келли – знаменитая американская актриса, фотомодель, обладательница Оскара, 10-я княгиня маленького, но могущественного Монако. 12 ноября ей исполнилось бы 90. Сегодня LifeStyle 24 вспоминает основные моменты из жизни этой женщины и рассказывает о том, как она создала сама себя.

При жизни ей было суждено стать иконой стиля для многих, такой она остается и сегодня. Замужество с принцем Ренье III положило на ее плечи колоссальную ответственность: женщина не должна была противоречить высокому статусу, который предусматривал верность любимому мужу, троим детям и чести государства. Однако он еще и означал конец кинокарьеры. Она сознательно понимала, что к съемкам в Голливуде ей больше не вернуться, но подсознание говорило: "От себя не убежишь". Видимо, годы, когда Грейс искала баланс между этими гранями, или же склонялась к одной из них, были наиболее переломным моментом в ее жизни.

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Но выбор она все же сделала: сверхсложный, однако справедливый... И он тоже стал определяющим в ее создании самой себя и проявлением сильного характера. Безусловно, хочется глубже окунуться в историю, которая удивляет, волнует и вдохновляет.

Моя сказочная жизнь далеко не сказка,

– Грейс Келли, актриса Голливуда, принцесса Монако.



Грейс Келли

Особенная с раннего детства

В семье, где родилась Грейс, религией был спорт. Гены достигать высот должны были бы передаться всем четверым детям семьи Келли. Ведь их папа в свое время завоевал три золотых медали в академической гребле, а мама была первой женщиной, которая преподавала физкультуру в Пенсильванском университете.

Однако маленькая Грейс с самого детства не "вписывалась" в семейный круг: тренировки, которые устраивали родители, девочке были не по душе, она охотно читала книги и играла с куклами. Поэтому спортивные надежды семейство возлагало на сестер Грейс – Пегги и Лизанну. Таким образом будущая княгиня с облегчением выдохнула и продолжала наслаждаться жизнью в роскошном коттедже на Генри-Авеню в Филадельфии.

Нет, аристократических корней она не имела. Достаток семейства был заслугой ее отца, которого природа наделила амбициями. Параллельно спортивной карьере Джон Брендан Келли-старший основал фирму, которая занималась строительством, и начал получать значительные прибыли. Свой первый миллион он заработал в 34 года. Уже будучи принцессой Монако, на вопрос журналистов о состоянии своего отца, женщина лукаво отвечала: "Не знаю, является ли он миллионером".

Финансовые же эксперты все же зачислили Джона в число состоятельных американцев, так как оценили состояние мужчины в почти 20 миллионов долларов. Пока экономисты подсчитывали доходы семейства Келли, будущая звезда Голливуда не поддалась уговорам родителей поступить в Беннингтонский женский колледж. Там она провалила экзамен по математике и, радуясь этому, сразу стала студенткой Американской академии драматических искусств. В этом ей помог дядя Джордж Келли, который был известным драматургом и получил за свои работы Пулитцеровскую премию. Однако Грейс нужно было поработать над голосом, потому что говорила она "в нос". Девушка прислушалась к совету и вместе с преподавателями ставила произношение. А еще наслаждалась независимой жизнью. Ведь, уехав в Нью-Йорк, потенциальная кинозвезда наконец вырвалась из-под опеки родителей, которые воспитали ее в духе пуританства.

А потом было кино

Но перед этим девушке приходилось подрабатывать манекенщицей и фотомоделью, чтобы оплатить обучение (можно предположить, что отец, который не одобрил актерский выбор своей дочери, вряд ли оплачивал ей уроки в Академии).

Впоследствии блондинка с фарфоровой кожей, высокими скулами, большими глазами и отличной фигурой привлекала все больше фотографов. Теперь не она просила их сделать фотографии, а они сами становились в очередь, чтобы создать для Грейс определенный образ. И немало таких, тогда еще студентке, удавалось прекрасно воплощать, так как в свое время Келли стала лицом глянцев "Redbook" и "Cosmopolitan", рекламировала ювелирные украшения, вечерние платья, мех и спортивную одежду. На съемки она ездила в Париж, Французскую Ривьеру, в Лондон и даже на Бермудские острова. Ей повезло быть в числе моделей, которым платили за съемки. И часть заработанного она посылала родителям в Филадельфию, чтобы не быть для них обузой.

Параллельно такому заработку девушка без устали работала над актерством и к киноролям сумела подготовить солидный плацдарм театральных и телевизионных навыков. Впоследствии Грейс замечают в Голливуде. Режиссер Стэнли Крамер как-то нашел пробы девушки на главную роль в фильме "Такси", которую ей так и не дали, и сразу понял, что Грейс впишется в вестерн "Ровно в полдень". Там девушка сыграла с известным в то время актером Гарри Купером.

В 1953-м ей достался образ Линды в кинокартине "Могамбо", а через год фильм "Девушка из села" принес молодой актрисе вожделенный Оскар. Все потому, что тогдашних критиков не оставили равнодушными искренность и загадочность, которые Грейс удачно сочетала во время съемок. Между тем режиссеры сегодняшние присвоение статуэтки Келли считают абсурдом, мол, награду должна была получить Джуди Гарленд, сыгравшая в "Звезда родилась". Доподлинно неизвестно, кто из кинокомиссии твердо решил отдать Келли Оскар, забрав его якобы у другой актрисы. Однако позже сама Грейс признавалась, что после того, как получила награду, не была счастлива. "Так мы и сидели вместе после ночи церемонии: только я и Оскар, и никого больше. Это было так ужасно, еще никогда я не чувствовала себя такой одинокой".



Келли получила Оскар

Муза для Альфреда Хичкока

От депрессии, которая была связана с одиночеством, отсутствием крепкого и надежного мужского плеча, актрису, можно сказать, спас Альфред Хичкок. Режиссер триллеров и мастер саспенсов был первым, кто заметил у Грейс дар отлично вживаться в роль девушки-авантюристки. Впоследствии и сама она поняла, насколько важным для нее является сотрудничество именно с этим создателем фильмов, который искал в ней вдохновение. Не ошибся Хичкок тогда, когда отдал Келли роли в фильмах "В случае убийства набирайте "М" и "Окно во двор". Ведь именно эти киноработы до сих пор считают лучшими в карьере режиссера.

Она как вулкан под снегом. Ее холод скрывает жар страсти,

– говорил о перспективной актрисе Альфред Хичкок.



Грейс и Альфред Хичкок

И действительно, ангельский лик актрисы скрывал за собой ее жажду приключений, интриг и страстной любви.

Любовь Грейс

Конечно, и перед этим сторонников у Грейс хватало: от преподавателей в киноакадемии и модельеров до коллег по съемочной площадке. В свое время ее руки просил даже шейх Ирана Пехлеви. Часть романов действительно могли закончиться браком, если бы не семейство Келли, которое, несмотря на взрослый возраст своей дочери и пик кинокарьеры, все же пыталось удержать ее от, по их мнению, ошибок.

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Да и сама судьба словно нашептывала этой прекрасной женщине: "Не спеши, твое счастье еще впереди". Им стал принц Монако Ренье III. День, когда они встретились, для обоих хоть и был судьбоносным, но начался скверно: у князя мелких проблем хватало с самого утра, из-за чего он был в не лучшем настроении, а Грейс по дороге на встречу с ним попала в небольшую аварию. Поводом для их знакомства было фото, на котором Грейс Келли, которая возглавляла голливудскую делегацию на Каннском фестивале, пожимала руку монакскому правителю. Идея такой концепции обложки принадлежала фотографу издания "Пари Матч" Пьеру Галанту. В восторге от нее ни Грейс, ни Ренье не были.

Однако впоследствии поняли, что буквально озарили день друг друга. Между ними начался оживленный эпистолярный роман, длившийся полгода. Сердце голливудской звезды не осталось равнодушным к письмам принца, в которых было заметно, что он не только хочет завоевать приверженность Грейс своей галантностью, а является настоящим интеллектуалом. А уже во время рождественских праздников в 1955 году Ренье лично прилетел к родителям Келли, чтобы сказать: "Наконец я нашел свою принцессу!" Джек и Маргарита размышляли и над этим выбором дочери, однако все-таки дали согласие и благословили пару.

Событие века

Пышную свадьбу Грейс и Ренье сыграли 18 апреля 1956 года в карликовом Монако. Церемонию в соборе святого Николая транслировали чуть ли не по всей Европе, за ней следили 30 миллионов зрителей, а возле церкви собрались десятки журналистов и фотографов, чтобы сделать фотографии, которые потом украсили обложки глянцев.



Свадьба Грейс Келли

В конце концов, внимание было приковано больше к самой принцессе, которую в пышное с кружевом платье одела оскароносная дизайнер Хелен Роуз. А золотом шитый мундир князя, дизайн которого разработал он сам, раскритиковали.

Этот весенний день пресса назвала "свадьбой века", а вот самой Грейс он казался самым ужасным в ее жизни, несмотря на то, что в течение венчания было несколько моментов, которые ее растрогали. Молодая жена его величества настолько устала от публичных вещей, что год после свадьбы принципиально не читала никаких статей о себе и своем муже.



Грейс и Ренье

А после нее – noblesse oblige

Что в переводе с французского означает "статус обязывает". И первое, с чем "благодаря" ему пришлось проститься – кинокарьера. Хотя ее наставник Альфред Хичкок соблазнял теперь уже княгиню новой ролью, она отказывалась, потому что пыталась справиться с самой сложной.

Главное – будь в фокусе, не выпадай из кадра,

– сказал он своей музе, имея в виду уже не актерскую, а жизненную игру.

После свадьбы Ренье не только запретил ей играть в кино, но и приказал, чтобы в Монако не показывали ленты с ее участием. Тем временем появление голливудской звезды положительно повлияло на финансовое положение княжества, так как в маленькое государство хлынули сотни тысяч туристов из Европы, в том числе богатые. Жители Монако новую княгиню приняли сразу. И не только потому, что она умела делать гладкими острые углы на переговорах мужа с высокопоставленными чиновниками Запада и Соединенных Штатов, но и охотно шла на контакт с общественностью.

Поговаривают, что пожать ему руку во время праздников, которые устраивали в стране, мог каждый. К слову, активно Келли начала заниматься и благотворительностью. В частности, во время первой зимы, которую княгиня провела в Монако, она организовала Рождественскую елку для всех детей княжества. Еще больше полюбили Грейс Келли тогда, когда та родила наследников трона: сына Альбера II и дочерей Каролину Маргариту Луизу и Стефанию. К образу идеальной жены первого лица государства добавлялся и элегантный стиль: она носила одежду пастельных тонов, ей шли широкие шляпы, бусы из жемчуга, длинные шали, а образ подчеркивали модные в то время большие солнцезащитные очки. Держать планку удавалось, однако не без трудностей, которые начались в княжеском браке после десятка лет совместной жизни.



Грейс родила троих детей

Без препятствий не обошлось

Со временем князь Ренье III становился все замкнутее, отказывался от участия в светских событиях, большую часть дня проводил в своем кабинете, разделяя одиночество с домашними любимцами. А Грейс в свои 40 начала впадать в депрессию: ее красота медленно угасала, в кино она окончательно не вернулась, раздражало чрезмерное внимание со стороны прессы, почему-то увеличивалось число врагов и уменьшалось общение с жителями Монако, а дети, которые уже успели подрасти, несколько разочаровывали. Старшая дочь Каролина имела за плечами скандальный брак, вторая росла "пацанкой" и гоняла на мотоцикле, а сын Альбер не интересовался ничем, кроме спорта (хотя сейчас женат на теннисистке) и девушек. Келли чувствовала, что образ идеальной семьи, который она создавала годами, медленно разваливался. Хотя сама княгиня держалась мужественно, свое разочарование на публику не выносила. Еще говорят, что после таких трудностей Келли завела любовника в Париже, параллельно принимала участие в поэтических фестивалях, пыталась основать драматический театр в Монако, чего, увы, не произошло...

О ней не забыли

Смерть княгини, которая застала ее в 52 года в собственном автомобиле, была тяжелым ударом и для семьи, и для страны, в которой Келли обожали. В солнечный сентябрьский день 1980 года, стремясь наедине поговорить о дальнейшей профессии своей дочери Стефании, княгиня села за руль сама, хотя всю княжую жизнь отдавала предпочтение водителю. То ли не вписавшись поворот из-за скорости, то ли в результате инсульт, вместе со своим ребенком Грейс попала в аварию. Обоих госпитализировали. Стефания выжила, а княгиня впала в кому, на следующий день ее отключили от аппарата искусственного дыхания.

Прощались с Келли знаменитости и монархи из Европы и Америки, рыдали на улицах люди, своих слез не скрывал и Ренье III.

Боже, не спрашиваю у тебя, почему ты забрал ее, но спасибо, что дал нам Благодать,

– говорил он.



Грейс Келли

Когда после смерти княгини Монакской прошло 25 лет, государство выпустило в ее честь монету. На реверсе двух евро выгравировали Грейс Келли: с ее любимой прической – собранными волосами, и в серьгах с жемчугом. По случаю памятной даты шестеро американских дизайнеров – Оскар де ла Рента, Каролина Эррера, Ральф Лорен, Зак Позен, Ральф Руччи и Вера Вонг – создали платья, для которых княгиня была источником вдохновения. Уникальные платья ушли с молотка, а вырученные деньги передали Культурному фонду принцессы Грейс. В 2014 году Голливуд представил картину "Принцесса Монако" французского режиссера Оливье Даана, главные роли в которых сыграли Николь Кидман и Тим Рот. Фильм объединил пять стран: Бельгию, Италию, Францию, Монако и США. В частности, съемки вели во французском Ментоне, в "Казино" Монте-Карло в Монако и итальянской Генуе. Однако королевская семья Гримальди о фильме высказалась категорично. Принц Альберт II возмутился, что после показа его отца воспримут как "несправедливого правителя, который контролирует свою жену". Поэтому на премьеру члены знатной семьи так не явились.

Все, о чем я мечтала – это найти свое место, любить и быть любимой, без сомнений, оценки и условий, это была бы моя волшебная сказка,

– говорила Грейс Келли.

Точно не можем быть уверенными в том, что положение ли обязало встать на сторону государства, или, все же, зов души и осознанное понимание того, что таким образом создается благо как себе, так и обществу. Но, наверное, в жизни этой женщины были моменты, когда на все нормы и границы ей хотелось плюнуть и рвануть в Голливуд, чтобы быть актрисой и не чувствовать гнета княжеских обязанностей. Грейс производила впечатление прирожденной аристократки, но титул и статус в обществе сделали свое дело: не дали ей счастья, не выдали гарантию на это чувство, а голливудская актриса и всеми обожаемая княгиня к этому не была готова.