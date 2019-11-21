"Зов предков": в сети появился украинский трейлер экранизации романа Джека Лондона

Легендарный роман "Зов предков" Джека Лондона получил девятую по счету экранизацию в виде полнометражного фильма. Первый украинский трейлер анимационной картины на днях появился на видеохостинге YouTube. Премьера фильма "Зов предков" запланирована на 20 февраля 2020 года.

Мировой кинематограф не только создает современные картины о супергероях, но и экранизирует старую любимую классику. Так, роман американского писателя Джека Лондона увидит свет в девятой адаптации под одноименным названием "Зов предков".

Читайте также: Фильму "Джокер 2" быть: Хоакин Феникс согласился сыграть главную роль во второй части

Съемками фильма по мотивам произведения 1903 года занялась студия 20th Century Fox. Режиссером анимационной приключенческой картины стал трехкратный номинант на Оскар Крис Сандерс. А главные роли в фильме сыграли Харрисон Форд, Карен Гиллан, Брэдли Уитфорд, Дэн Стивенс, Жан Луиза Келли и другие.

В центре сюжета предстает умный и добросердечный пес Бак. Он живет на ранчо в Калифорнии в приятной семье. Однако его беззаботная и по-собачьи счастливая жизнь идет кувырком, когда воры похищают его у хозяев и продают на Аляску. В то время в диком и экзотическом Юконе ценились такие умные и сильные собаки. Однако для Бака такие резкие изменения стали настоящим испытанием. В стае ездовых собак он выполнял разнообразную работу, в частности, доставлял почту. Однако со временем он найдет свое место в жизни и станет единственным хозяином своей судьбы.

Премьера фильма "Зов предков" в Украине запланирована на 20 февраля 2020 года.

"Зов предков": смотреть украинский трейлер онлайн