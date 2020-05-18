Зрители выбрали лучшую песню Евровидения за все время

В 2020 году Евровидение должно было отгреметь в 65 раз! И хотя пандемия заставила организаторов отказаться от шоу, поклонникам конкурса предложили немало интересных развлечений. В частности, выбрать лучшую песню Евровидения за все времена.

Данные опроса обнародовало издание BBC. По их информации, больше всего голосов получила композиция Waterloo, с которой группа ABBA победила на Евровидении в 1974 году. Опрос среди меломанов проводили 16 мая, когда должен был состояться финал международного конкурса.

Важно: Евровидение-2020: видео грандиозного онлайн-концерта Европа зажигает свет

Смотрите выступление группы ABBA на Евровидении-1974: видео

История успеха группы ABBA

Шведская четверка Агнета, Анни-Фрид, Бенни и Бьорн создали группу всего за 2 года к участию в Евровидении. После победы на Евровидении-1974 группа ABBA возглавляла все британские чарты, а миллионы поклонников во всем мире ждали их приезда. Впоследствии участник коллектива Бьорн Ульвеус признавался, что именно Евровидение стало для группы большим толчком в карьере.

Однако всего через 10 лет безумной славы ABBA решила остановиться: артисты выпустили последний сингл Under Attack. И только после 30-летней паузы вокалисты воссоединились на сцене и объявили о возвращении в шоу-бизнес. История группы ABBA и их зажигательные песни повлияли на выбор зрителей Евровидения, которые из 64 песен больше всего запомнили именно Waterloo.

Как прошло Евровидение-2020

Пандемия коронавируса повлияли на Евровидение-2020: грандиозное шоу, которое должно было состояться в Роттердаме, отложили на 2021 год. Организаторы песенного конкурса впервые устроили зрителям онлайн-концерт, на котором можно было увидеть не только нынешних конкурсантов, но и звезд Евровидения.

В частности, в условиях карантина свои новые и известные треки представили Нетта Барзилай, Монс Сельмерлев, Майкл Шульт и Эйн Бисшен Фриден. Появился на онлайн-концерте и победитель Евровидения-2019, который символически спел в Роттердаме песню Arcade. Дункан Лоуренс выступил перед пустым залом, что растрогало многих фанатов шоу.

Смотрите выступление Дункана Лоуренса на концерте Евровидения: видео



Известно, что уже в 2021 году вокалисты из 41 страны таки поборются за главный кубок шоу. До мая следующего года участники проекта запишут новые конкурсные песни, которые меломаны услышат зимой. Украину будет представлять группа Go_A. Именно этот коллектив в 2021 году зажжет в Нидерландах с не менее колоритной песней, чем Solovey.