"Зрители думают, что украинское кино – это хлам": Маша Ефросинина про отечественные фильмы

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Маша Ефросинина
Маша Ефросинина / Instagram/ @mashaefrosinina

Накануне Нового года украинцы имеют возможность посетить премьеру фильма "11 детей из Моршина". На допремьерный показ киноленты пришла телеведущая и организатор благотворительных мероприятий Маша Ефросинина. В новом интервью она рассказала, почему, по ее мнению, украинские зрители не ходят на отечественные фильмы в кино.

В 2018 году украинское кино начало активно развиваться, однако, как утверждает Маша Ефросинина, ни кинотеатры, ни зрители пока в него не верят.

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И вообще для Украины открывать украинское кино – это круто! Я, честно говоря, не совсем сильно наблюдала за всем этим, но когда была с презентацией кино "Приключения S Николая", то посмотрела на афише. А там было сразу семь или восемь украинских комедий! Я, честно говоря, чуть не теряла сознание! Почти все мои знакомые, коллеги, артисты, музыканты, телеведущие, актеры – все в этом году что-то выпустили,
– прокомментировала появление украинского кино Маша Ефросинина.

Также телеведущая призналась, что с прокатом украинского кино пока большая проблема. Она сказала, что они объездили всю Украину, когда предлагали кинотеатрам фильм "Приключения S Николая" и столкнулись с определенными неприятными открытиями.

"Оказывается, вообще мало найти деньги на съемки кино, найти актеров, локацию. Проблема не только во всем этом. Нет! Проблема еще уговорить кинотеатры, чтобы они брали себе в прокат украинское кино. Проблема со всеми СМИ, чтобы они побуждали идти на украинское кино. Проблема со зрителем, который думает, что украинское кино – это абсолютный хлам", – удивленно призналась Маша Ефросинина.

Теги: LifeStyle Кино Маша Ефросинина
Источник: https://www.rbc.ua
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