Зрители требуют от Netflix закрыть фильм о гомосексуальном Иисусе: подробности

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Кадр из фильма, против которого выступают христиане / www.change.org

Стриминговый сервис Netflix стремительно развивается и повышает свой рейтинг, снимая такие фильмы, как "Птичий короб", к примеру, однако и на его счету есть проекты, которые получают неоднозначные отзывы от зрителей. Одним из таких стал комедийный фильм об Иисусе.

О том, что христианская община требует у представителей Netflix закрыть бразильское комедийное шоу "Первое искушение Христа" (англ. – The First Temptation of Christ) сообщает португальское издание Сhange.org.

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В источнике отмечается, что в декабре в каталоге Netflix появился фильм, который по мнению зрителей, которые верят в Бога, является циничным, кощунственным и оскорбительным.

В сюжете бразильской комедии рассказывается об Иисусе, который знакомит семью со своим бойфрендом, волхвы и мудрецы приглашают на торжество работницу секс-индустрии, а мать Иисуса Мария пытается побороть стресс с помощью наркотиков.

Чтобы добиться закрытия проекта, активисты создали петицию, которая продолжает собирать нужное количество подписей. Однако на обвинения христиан создатели комедийного фильма YouTube-комики Porta dos Fundos и стриминговый сервис Netflix заявили, что жалобы зрителей несправедливы.

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Кино
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