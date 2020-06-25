Американская актриса и певица Эмма Робертс беременна от актера Гаррета Гедлунда. Пара ожидает появления первенца.

О беременности голливудской звезды сообщает издание Us Weekly. Влюбленные еще не подтвердили новость лично, однако инсайдер уверяет, что совсем скоро они станут родителями.

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29-летняя Эмма и 35-летний Гаррет состоят в отношениях с марта 2019 года. Тогда их заметили в районе Серебряного озера в Лос-Анджелесе. пара прогуливалась, держась за руки.

Инсайдер сообщает о том, что в жизни Робертс и Гедлунда началась новая страница. Они готовятся к появлению на свет крохи, которая станет великолепным продолжением истории их любви. Также источник добавил, что актеры "веселятся и наслаждаются друг другом".

Что известно об отношениях Эммы Робертс и Гаррета Гедлунда?

Эмма и Роберт начали отношения в марте 2019 года. Сначала между ними была только дружба и симпатия, однако со временем они переросли в нечто большее. Пара не любит афишировать личную жизнь и держит ее подальше от посторонних глаз. Ранее СМИ писали об их разрыве, однако влюбленные не давали дожных комментариев по этому поводу.