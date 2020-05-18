Звезда "Дизель-шоу" Сергей Писаренко сделал скандальное заявление об Украине и России

Российский комедийный актер Сергей Писаренко, который выступает в составе "Дизель-шоу", оскандалился. В интервью он заявил, что для него украинцы и русские – это один народ.

Скандал с Сергеем Писаренко

Резонансное заявление он сделал в программе "Антиподы", которая вышла на ютубе. В общении с Сергеем Ивановым юморист Сергей Писаренко признался, что родился в браке украинки и россиянина. Его родители продолжают жить в РФ, тогда как сам актер поселился с семьей на Киевщине. Поэтому Сергей Писаренко не понимает, почему "братские народы" воюют.

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"Для меня это славяне, один народ. Я не разделяю эти страны ... Почему украинцы и россияне должны стрелять друг в друга? Я не могу с этим ничего сделать, но ненавидеть за это украинский народ не могу. Также не могу ненавидеть россиян, потому что они там сидят на Урале и не понимают, почему так происходит", – заявил Сергей Писаренко.

Кроме этого, актер "Дизель-шоу" добавил, что вопреки агрессивной политике Кремля украинцы и россияне продолжат поддерживать дружеские отношения. Люди, по его словам, будут встречаться с родственниками на нейтральной территории и жать руки друг другу на отдыхе. Сергей Писаренко убежден, что все наладится, когда "кто-то где-то устанет ругать нас". О ком именно речь, он не уточнил.

Смотрите скандальное интервью Сергея Писаренко: видео

Кто такой Сергей Писаренко?

Сергей Писаренко – российский актер, родился в Челябинской области. Популярность он приобрел благодаря команде КВН "Уездный город". После первой волны славы Серигй Писаренко активно занялся актерской карьерой: он снимался в российских комедийных сериалах "Универ", "Большая ржака", "Счастливы вместе", "Туристы" и др.

Актер женился второй раз на украинском телепродюсере Марини Городенко. С ней Сергей Писаренко поселился на Киевщине. Что касается карьеры, то он выступает в составе украинского "Дизель-шоу" и охотно появляется на российских телеканалах.

Реакция людей на заявление Писаренко

Сразу после выхода программы "Антиподы" со скандальным заявлением многие отреагировали на слова Сергея Писаренко.

Для этого человека Украины нет .... Это пространство, где он просто пересиживает .... И хочется спросить, а почему он не в России, если все равно?,

– написал один из пользователей сети.

"Теперь я знаю, как выглядит гибрид зэка и комсомольца", "Как вывод – "русский мир" неизлечим", "Такое м*рло, зарабатывает деньги у нас и процветает", – не сдерживали гнев другие комментаторы.



Реакция людей на слова Писаренко / Скриншот