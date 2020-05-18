Звезда "Джокера" Хоакин Феникс впервые станет отцом – СМИ

Обладатель премии Оскар-2020 45-летний Хоакин Феникс и его 35-летняя избранница Руни Мара ждут появление первенца. Киноактрису заметили во время прогулки в Лос-Анджелесе, где пара вместе проводит карантин. Источники сообщают, что будущая звездная мама находится на шестом месяце беременности.

О пополнении в семье Хоакина Феникса информирует издание Page Six, ссылаясь на инсайдеров. Поводом для слухов в прессе о беременности невесты оскароносного актера стала прогулка Руни Мары неподалеку поместья в Лос-Анджелесе.

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Звезда детективного триллера "Девушка с татуировкой дракона" попала в объектив папарацци в объемной одежде, которая полностью прикрывает силуэт ее фигуры. Звездная пара отказалась от комментариев и держит личную жизнь подальше от СМИ. Однако источники подтверждают беременность Руни Мара и отмечают, что она находится на шестом месяце беременности. Пока пол малыша остается в тайне. Этот ребенок станет первенцем для обоих родителей, которые завязали отношения более трех лет назад.



Хоакин Феникс и Руни Мара станут родителями первенца / Фото: Getty Images

Что известно об отношениях Хоакина Феникса и Руни Мары?

Знаменитости познакомились в 2013 году на съемочной площадке мелодрамы "Она", в которой актер сыграл главную роль писателя Теодора, а будущая избранница – его бывшую жену. Однако роман звезд начался после совместных съемок в фильме "Мария Магдалина". Уже в 2018 году Хоакин Феникс и Руни Мара съехались в роскошном поместье на Голливудских холмах.

Звезда "Джокера" отмечал, что изначально был уверен в том, что коллега-актриса его презирает. Лишь впоследствии Хоакин Феникс осознал, что Руни Мара заинтересована им, но слишком застенчива, чтобы выразить свои чувства. Летом 2019 года пара обручилась. Хотя звезды не делали никаких официальных заявлений, однако избранницу лауреата Оскара заметили с обручальным кольцом на пальце.