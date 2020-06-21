Популярного американского актера Энсела Элгорта обвинили в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Жертва рассказала, что инцидент произошел шесть лет назад, когда она была в 17-летнем возрасте. Актер отреагировал на такое обвинение и отметил, что он никогда не нападал на девушку.

26-летний Энсела Элгорт опубликовал соответствующий пост на личной странице в Инстаграме. Он не отрицает отношения с девушкой, которые были в 2014 году, однако называет их "законными и полностью согласованными".

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Реакция Энсела Элгорт на обвинения в изнасиловании

Знаменитость уверяет, что был расстроен, когда увидел сообщение о себе в социальных сетях, которое распостранялось среди пользователей и СМИ в течение последних 24 часов.

Я не могу утверждать, что понимаю чувства Габби, но ее описание событий не соответствует тому, что произошло. Я никогда не нападал на нее,

– отметил Энсел.

Что известно об обвинениях Энсела в изнасиловании?

Пользовательница социальной сети Твиттер по имени Габби на днях сообщила, что голливудский актер Энсел Элгорт совершил в отношении нее сексуальное насилие. Это произошло в 2014 году, когда она была несовершеннолетней. Впоследствии девушка удалила свой аккаунт.

Вместо того, чтобы спросить меня, хочу ли я прекратить заниматься сексом, зная, что это был мой первый раз, и я рыдала от боли и не хотела делать это, единственные слова, которые он сказал: "Мы должны сделать это с тобой",

– написала девушка.

Также Габби отметила, что актер предлагал заняться сексом втроем вместе с ее несовершеннолетними друзьями. По словам девушки, раньше она не сообщала об этом случае из-за угрозы Энсела, ведь это могло разрушить его карьеру.