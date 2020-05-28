Звезда фильма "Зараза" Марион Котияр болела коронавирусом: что известно о состоянии актрисы
Знаменитая французская актриса Марион Котийяр, которая исполнила одну из главных ролей в фильме "Зараза", переболела COVID-19. Знаменитость с супругом Гийомом Кане не разглашали информацию о болезни до полного выздоровления.
Об этом режиссер Гийом Кане рассказал в интервью телекалу Canal+, передает Paris Match. И хоть коронавирус был не главной темой обсуждения, все же мужчина признался, что успел переболеть COVID-19 со своей женой Марион Котияр. По его словам, недуг протекал в легкой форме,
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"Мы с Марион счастливчики, поскольку у нас была достаточно легкая версия этого вируса, если можно так сказать. Мы так и не понимаем, можем ли мы заразиться повторно и стоит ли теперь нам этого так бояться, но в любом случае рады, что все позади", – рассказал Гийом Кане.
Режиссер признался, что коронавирус повлиял не только на его здоровье. Из-за пандемии Гийом Кане остановил съемки новой части "Астерикса и Обеликса". Съемочная площадка расположена в Китае, поэтому еще в марте все участники киноленты покинули страну. По словам Гийома, у этому проекту он вернется не раньше ноября 2020 года.
Что известно о браке Кане и Котийяр
Марион Котийяр и Гийом Кане знакомы уже более 17 лет. Познакомились они на съемочной площадке и только в 2008-м закрутили роман. Идти к алтарю ни Марион, ни ее возлюбленный Гийом не захотели, однако это никак не влияет на стабильность и прочность их отношений. Пара воспитывает двоих детей – 9-летнего сына Марселя и 3-летнюю дочь Луиз.
Относительно актерской карьеры Марион Котийяр является одной из топовых актрис Голливуда. Немалую славу ей принесло участие в фильме "Зараза", который сравнили со вспышкой коронавируса в 2020 году. По сюжету, неизвестное заболевание зафиксировали в Китае, после чего вирус стремительно распространился во всем мире. Международная группа врачей объединяет силы, чтобы противостоять недугу.
Кроме этого, Марион Котияр сыграла в таких успешных фильмах:
- "Начало"
- "Шпионы-союзники"
- "Иллюзия любви"
- "Темный рыцарь"
- "Рок-н-ролл"
- "Такси 2"
- "Два дня, одна ночь"