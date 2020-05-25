Звезда группы Quenn Брайан Мэй пережил инфаркт: Был на грани смерти

Британский музыкант Брайан Мэй во время карантина имел большие проблемы со здоровьем. Работая в саду, он получил травму, из-за чего попал в больницу. А потом у него случился сердечный приступ.

По словам 72-летнего артиста, мужчина перенес сердечный приступ в этом месяце и "был на грани смерти". После полученной травмы в саду его доставили в больницу, поскольку у него обнаружили защемление седалищного нерва. Там Брайан Мэй передвигался на костылях и во время периода восстановления дома у него случился сердечный приступ, сообщает The Daily Mail.

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"Я был в шоке, я думал, что я здоровый парень. Все говорят, что у меня отличный кровяное давление, и я держу себя в форме, я катаюсь на велосипеде, придерживаюсь диеты", – не ожидал такого развития событий Мэй.

По словам музыканта, он почувствовал тяжесть в груди, потливость и онемение конечностей, поэтому не сразу понял, что перенес сердечный приступ. Когда его доставили в больницу, то врачи предложили ему сделать операцию на открытом сердце, но Брайан выбрал стентирование – медицинское оперативное вмешательство, проводимое с целью установления стента коронарных сосудов сердца. В своем инстаграме человек полушутя объяснил причину инфаркта весом гитары.

Почему так произошло? Думаю, что 50 лет с тяжелой гитарой через плечо имеют к этому отношение, но оно того стоит!

– поделился Брайан Мэй.

В видео мужчина также вспомнил пластинку Queen 1974 под названием Sheer Heart Attack ("Настоящий сердечный приступ"). "Я всегда немного переживал, как к этому названию отнесутся люди, которые действительно пережили сердечный приступ. Я на самом деле очень рад, что оказался в этом клубе – и меня это совсем не огорчает! Берегите себя, друзья", – добавил мужчина.