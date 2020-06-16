34-летняя украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук беременна во второй раз. Звездная мамочка ждет рождение сына. Малыш появится на свет уже в конце августа. Артистка не только раскрыла детали беременности, но и снялась в чувственной фотосессии, продемонстрировав округлившийся живот.

О второй беременности звезда украинской комедии "Свингеры" Анна Саливанчук рассказала в интервью изданию Viva. Актриса уже воспитывает 4-летнего сына Глеба и надеялась, что вторым ребенком будет девочка. Однако уже в конце лета у мальчика родится братик.

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Анна Саливанчук призналась, что длительное время скрывала свою беременность даже от продюсеров проекта "Однажды под Полтавой" из-за трагического опыта. Два года назад она потеряла ребенка на 13-й неделе беременности и решила скрывать свою беременность даже от коллег по съемочной площадке. Также звезда призналась, что планирует работать даже на 8 месяце беременности.

К концу восьмого месяца буду работать на площадке в Пирогово. Коллеги ко мне относятся лояльно: поставили диван и всегда спрашивают, нужен ли мне отдых,

– признается Анна Саливанчук.

Актриса надеется, что на вторых родах ее будет поддерживать муж, который был рядом с ней во время рождения первенца. Однако из-за карантинных ограничений и пандемии коронавируса идея партнерских родов оказались под угрозой.

Чувственная фотосессия беременной Анны Саливанчук

Актриса снялась в откровенной фотосессии, решившись обнажить округлый живот. Перед объективом она позировала в нежных образах, которые подчеркивали изменение ее тела. На серии фото появились и главные мужчины в жизни Анны Саливанчук – сын Глеб и муж Александр.

Анна Саливанчук беременна: Фото: Viva