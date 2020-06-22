Американский комедийный сериал The Great ("Великая") уже успел покорить всех зрителей, ведь в нем иронично описываются ситуации, которые происходили во дворе при царствовании Петра III и его жены Екатерины. Главная героиня сериала уже получила немалый успех благодаря ленте, в результате чего ее пригласили для съемок в глянце DuJour.

Несмотря на пандемию коронавируса и карантин, Эль Фаннинг решилась стать звездой новой фотосессии для глянца DuJour. Автором солнечных, летних снимков стал фэшн-фотограф Matthew Sprout, а сама съемка проходила на территории роскошной виллы с бассейном. Вероятно, это дом ее матери в Калифорнии, куда на время карантина переехала из Нью-Йорка актриса.

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Звезда снялась в винтажных образах, которые прекрасно подчеркнули ее красоту и необычную внешность. Сама же Эль в интервью поделилась, что не ожидала такого затяжного отдыха дома, ведь за несколько дней до объявления карантина должна была лететь в Венгрию для съемок в фильме "Соловей". Но пока съемки ленты отложены на неопределенный срок.

Эль Фэннинг снялась для журнала DuJour: фото

Что касается популярного сериала The Great 2020 года, то она убеждена, что веселое шоу – это как раз то, в чем мы сейчас все нуждаемся. "Веселье, смех и побег действительно важны. Но это также затрагивает темы, которые являются суперактуальными, хотя и историческими", – прокомментировала 10-серий сериала Фаннинг. Особую роль она обратила на фигуру императрицы Екатерины, которая пыталась закрепиться в патриархальном и женоненавистном российском народе.

О чем говорится в сериале The Great?

Комический сериал телеканала Hulu рассказывает о Российской империи времен Петра III и его жене Екатерине Великой. Главные роли исполнили Николас Холт и Эль Фаннинг, которые сатирически показали на телеэкранах, какие нравы царили в высшем обществе в середине 18 века. Автором сценария стал австралийский писатель Тони МакНамара, который адаптировал свою книгу The Great для сериала. Сериал получил массу положительных отзывов – на авторитетном ресурсе IMBd он имеет рейтинг 8,1, а на сайте Rotten Tomatoes сериал в среднем от зрителей и критиков имеет 86% "свежести".

Смотрите трейлер сериала The Great онлайн: