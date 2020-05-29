Звезда Marvel Том Холланд закрутил роман с малоизвестной актрисой по имени Надя, – СМИ

Голливудский актер Том Холланд, сыгравший Человека-паука в фильмах Marvel, начал новые отношения. 23-летний ловелас закрутил роман с малоизвестной коллегой Надей Паркл.

Эксклюзивную информацию предоставили инсайдеры издания The Daily Mail. По их словам, Том Холланд начал встречаться с девушкой на карантине и уже почти 3 месяца живет с ней в своем особняке в Лондоне. Актер уже познакомил родителей с новой девушкой.

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"Том и Надя начали встречаться, когда было объявлено о пандемии. Они оба были заблокированы в Лондоне, поэтому решили провести самоизоляцию вместе. Том сразу рассказал друзьям и семье, что находится в отношениях и живет с девушкой, что только укрепило их роман", – рассказал инсайдер.

Избранницей звезды Marvel стала актриса Надя Паркс. Она еще малоизвестна в Голливуде, поэтому западные СМИ сообщают только то, что девушка снималась в сериалах "Доктор Кто" и "Испанская принцесса". Имеет ли она славянские корни – доподлинно неизвестно.

После начала отношений с Томом Холландом красавица сделала свой инстаграм-блог частным. Поэтому только ее самые близкие друзья могут видеть карантинные фото пары.

Что известно о личной жизни Тома Холланда

Том Холланд является восходящей звездой Голливуда. В свои 24 он уже успел сыграть в успешных фильмах Marvel, где перевоплотился в Человека-паука. Кроме этого, Том Холланд появился в эпизодических ролях в фильмах "Как я теперь люблю", "Лок", "Отдаленная местность", "Моменты" и др.

И не только стремительная карьера привлекает внимание западных СМИ к талантливому парню. Не менее интересной является личная жизнь актера. Том Холланд в течение года встречался с подругой детства Оливией Болтон. Однако построить крепкие отношения паре не удалось, поэтому актер остался с девушкой друзьями. Поговаривали, что Том Холланд имел роман с певицей Зендаей, однако и эти отношения были недолговременными.

Сейчас представители Тома Холанда не комментируют слухи о его новых отношениях с Надей Паркс.