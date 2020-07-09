В Голливуде ожидают очередное пополнение: актер Джош Бролин вскоре в четвертый раз станет отцом. Его жена Кэтрин показала очаровательное фото с округлым животом.

Снимок появился на инстаграм-странице избранницы звезды "Мстителей". На кадре видно, как жена Джоша Бролина позирует с обнаженным животом и с годовалой дочкой Вестлин на руках. Уже в посте Кейтлин не оставила поклонникам сомнений, что ее семья ждет пополнения.

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Клан Бролинов разрастается. И наш ребенок, который появится на свет в декабре, уже на полпути,

– поделилась она.

Звездный папа пока решил воздержаться от комментариев этого события.

Что известно о семье Джоша Бролина

Джош Бролин – один из самых знаменитых актеров Голливуда. В серии фильмов Marvel он сыграл главного злодея – безжалостного Таноса. И, как и во многих историях любви, свою вторую половинку он нашел на съемочной площадке.

Кэтрин на протяжении 2 лет была личным ассистентом актера и отвечала за его график работы. И ежедневные разговоры привели к отношениям, которые в 2016 году переросли в брак. Джош Бролин и Кэтрин обменялись обетами в Северной Каролине. Этот брак для девушки стал первым, а вот актер уже был дважды женат.

О своей личной жизни Джош Бролин не рассказывает в СМИ, поэтому социальные сети стали единственным источником информации для его поклонников. В 2018 году пара объявила о первой беременности Кэтрин, опубликовав фото в инстаграме. Теперь же супруги ожидают появления второго общего ребенка.

Кроме этого, Джош Бролин имеет двоих детей от первого брака – 32-летнего Тревора и 25-летнюю Элен.