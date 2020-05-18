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Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри ищет девушку на сайте знакомств, – СМИ

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Мэттью Перри ищет новые отношения в Интернете
Мэттью Перри ищет новые отношения в Интернете / www.usmagazine.com

Знаменитый голливудский актер Мэттью Перри, наиболее известный по роли Чендлера в сериале "Друзья", решительно настроен найти любовь. После очередного разрыва 50-летний мужчина вернулся к услугам сайта знакомств.

Как сообщают инсайдеры US Weekly, Мэттью Перри обновил свой профиль на сайте знакомств Raya. Времени актер не теряет, поэтому уже общается с несколькими девушками и даже побывал на свидании. Какая же красавица покорила его сердце, пока неизвестно, однако, по словам источников таблоида, Мэттью Перри наконец хочет завести серьезные отношения.

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Последней девушкой звезды сериала "Друзья" была 29-летняя Молли Хервиц. С ней Мэттью Перри встречался в течение 2 лет. По словам звездных друзей актера, именно Молли помогла любимому побороть депрессию и положительно влияла на него. Кроме этого, девушка поддерживала Мэттью в стремлении не афишировать отношения, поэтому в основном пара проводила время в имении актера.

Разрыв этих отношений шокировал друзей Перри. Все, в частности, Кортни Кокс, были убеждены, что именно Молли Хервиц может наконец стать женой голливудского холостяка. Однако по неизвестным причинам Мэттью Перри решил этого не делать.

Все хотели видеть, когда он наконец создаст семью ... Ведь еще таким счастливым, как с Молли, он никогда не был. Однако они решили идти разными путями,
– рассказал инсайдер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений In Touch Weekly (@intouchweekly)

Как известно, Мэттью Перри никогда не был женат. Длительные его отношения были с Лиззи Каплан. С ней Мэттью встречался 6 лет, так и не предложив стать его женой. Разрыв этого романа состоялся в 2012-м.

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Звездные романы Голливуд LifeStyle
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