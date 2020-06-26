Сериал "Нормальные люди" уже успел покорить весь мир, а в историю любви Марианн и Коннела поверили все киноманы. Особенно реалистичными были эротические сцены в фильме. Актриса Дейзи Эдгар Джонс раскрыла тайны этих эпизодов.

В комментарии журнала Porter звезда рассказала, что на самом деле интима на съемочной площадке не было. А вот реалистичные сцены секса в сериале "Нормальные люди" смогли сделать благодаря режиссерским и актерским лайфхакам, убеждает 22-летняя Дейзи Эдгар Джонс.

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"Мы не имели интима, поскольку это всего лишь трюк с особыми физическими маневрами, которые нужно делать, чтобы выглядеть в кадре убедительно. Так же, как в сценах драки... Но мыслями на это сложно идти, ведь тебе придется позировать на месте героини", – рассказала Дейзи Эдгар-Джонс.

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Актриса добавила, что ей повезло с партнером по сериалу "Нормальные люди". За кулисами съемок Дейзи Эдгар-Джонс и Пол Мескал стали друзьями. Обе звезды популярной ленты не имели большого опыта работы в кадре, поэтому поддерживали друг друга. Это помогло актрисе довериться Полу и убедительно сыграть секс-сцены.

Мне очень везет, что познакомилась с Полом и прошла путь с ним. Он замечательный человек и очень талантливый актер. Он стал моим другом на всю жизнь,

– добавила Дейзи.



Главные актеры сериала "Нормальные люди" / Фото Vulture



Пикантные кадры из сериала "Нормальные люди" / Фото Elle



"Нормальные люди": как снимали эротические сцены / Фото Metro

После выхода первых серий "Нормальные люди" Дейзи Эдгар-Джонс и Пол Мескал проснулись популярными. Актриса не скрывает, что до сих пор не может поверить в успех сериала, поэтому, только листая информацию о ленте в сети, понимает, насколько ее работа понравилась зрителям.

В сериале "Нормальные люди" актеры сыграли старшеклассников, которые являются совершенно разными. Марианн живет в роскошном доме и достаточно замкнутой, а Коннел – бедный парень, увлекающийся футболом. Однако школьники все же влюбляются друг в друга и даже в колледже стараются не потерять связь.