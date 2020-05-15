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Звезда "Варьяты-шоу" Владимир Жогло женился: фото избранницы

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Звезда "Варьяты-шоу" Владимир Жогло женился
Звезда "Варьяты-шоу" Владимир Жогло женился / Пресс-служба

Знаменитый юморист Владимир Жогло, который выступает в составе "Варьяты-шоу", больше не холостяк. 15 мая он признался, что женился.

Об изменении семейного статуса 31-летний Владимир Жогло рассказал в Фейсбуке. Артист женился на любимой девушке Ирине, которая младше его на 8 лет.

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Дружина Володимира Жогло
Жена Владимира Жогло / Facebook / @Ірина Жогло

По данным Нового канала, Владимир Жогло уже давно мечтал о семье. В комментарии журналистам он признался, что хочет иметь троих детей.

"Я хочу троих детей, потому что и нас в семье – трое. Уже и имена придумал. Старшего сына назову Ярослав. Право назвать дочь отдам жене. А младшего сына – или Матфей, ​​или Максим", – рассказывал Владимир Жогло.

Известно, что звезда "Варьяты-шоу" сделал предложение любимой во время выступления во Львове. Произошло это перед Днем Валентина, 11 февраля. С тех пор Владимир Жогло и Ирина готовились к свадьбе. Но как прошел особенный праздник и какое платье выбрала невеста для церемонии – пока что остается в секрете.

Володимир Жогло освідчився Ірині
Владимир Жогло сделал предложение Ирине/ Facebook / @Ірина Жогло

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины Звездные свадьбы LifeStyle
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