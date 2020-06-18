Знаменитая актриса Мишель Уильямс, сыгравшая в десятках успешных фильмах, в частности, "Веноме", во второй раз стала мамой. Звезда пока не разглашает деталей относительно пола или имени малыша.

Как сообщает US Weekly, роды состоялись на днях в Лос-Анджелесе. Воспитывать младенца Мишель Уильямс будет со своим мужем – режиссером Кайлом Томасом, с которым поселилась в Лос-Анджелесе. Супруги не ведут соцсети, поэтому поклонники пары могут только ожидать, когда же папарацци сделают первые снимки ребенка.

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Что известно о второй беременности Мишель Уильямс

Еще зимой 2020 года западные СМИ впервые распространили информацию о беременности Мишель Уильямс. Инсайдеры утверждали, что режиссер сразу же сделал предложение возлюбленной, когда узнал, что у них будет ребенок. Мишель Уильямс и Томас Кайл тайно поженились в Лос-Анджелесе и впервые засветили обручальные кольца в марте.

Они очень счастливы и взволнованы из-за появления в их жизни еще одного ребенка. Они хотели жениться до родов,

– рассказал инсайдер.

Источники также добавляют: режиссер Томас Кайл ожидал появление этого ребенка с трепетом, ведь это его первенец. В то же время Мишель Уильямс уже воспитывает дочь от легендарного актера Хита Леджера, который умер в 2008-м. Матильде уже исполнилось 14 лет, поэтому она сможет помогать звездной мамочке ухаживать за младенцем.

Как и десятки голливудских пар, Мишель Уильямс встретила своего избранника на съемочной площадке. Актриса играла в сериале Fosse / Verdon, режиссером которого был Томас Кайл. Тогда звезда только развелась с Филом Эльверумом, с которым прожила в браке всего год. Поговаривали, что именно ее роман с нынешним мужем и стал поводом для развода. Мишель Уильямс и Томас Кайл не комментируют свою личную жизнь, в то же время, инсайдеры заявляют, что они наконец счастливы.