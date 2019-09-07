Звезда "500 дней лета" Зоуи Дешанель разводится с мужем

39-летняя актриса Зоуи Дешанель, сыгравшая главную роль в фильме "500 дней лета", решила разорвать отношения с продюсером Джейкобом Печеником. Решение пара приняла вместе после длительных обсуждений.

Как сообщает Just Jared, информацию о разводе уже подтвердили представители супругов. По их словам, Зоуи Дешанель после 4 лет замужества совместно с мужем приняла соответствующее решение. Разрыв не повлияет на общение с их детьми, убеждает актриса, ведь это вопрос пара уже согласовала.

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"После долгих обсуждений и раздумий мы решили, что нам лучше быть друзьями, деловыми партнерами и родителями для наших детей, а не партнерами по жизни. Мы по-прежнему привержены нашему общему делу, ценностям и прежде всего нашим детям. Спасибо, что уважаете нашу частную жизнь в этот период", – говорится в официальном заявлении Зоуи Дешанель.

Что известно о браке Зоиу Дешанель и Джейкоба Печеника?

Зоуи Дешанель – одна из высокооплачиваемых актрис Голливуда. Свою карьеру она начала в 1998 году, снявшись в сериале "Салон Вероники". После этого она получила роли в рейтинговых фильмах: "500 дней лета", "Заколдованное королевство", "Бруклин 9-9", "Почти знаменитые", "Эльф", "Мой придурочный брат", "Неровная земля" и др.



С Джейкобом Печеником актриса познакомилась на съемочной площадке. Пара поженилась в январе 2015 года. Церемонию Зоуи и Джейкоб устроили тайно, пригласив на свадьбу только самых близких родственников и друзей. Поэтому в СМИ узнали о торжественном событии только через несколько месяцев.



Зоуи и Джейкоб воспитывают двух общих детей – 2-летнего Чарли и 4-летней Элси. Голливудская чета избегала публичных выходов с потомками, оберегая их от пристального внимания журналистов и поклонников.