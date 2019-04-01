Звезда "50 оттенков серого" Джейми Дорнан в третий раз стал отцом

Жена известного голливудского актера Джейми Дорнана Амелия Уорнер родила третьего ребенка – девочку.

Ко дню матери, который отмечается в Великобритании 31 марта, Амелия опубликовала фотографию на своей странице в Instagram фотографию, на которой изображены три пары детской обуви.

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Правда, имени и точной даты рождения девочки пока неизвестно.

Невозможно сильно горжусь своими потрясающими девушками. Это такая честь – быть их мамой! Чувствую себя невероятно счастливой,

– заявила жена Джейми Дорнана.

Слухи о вероятной беременности супруги британского актера Джейми Дорнана начали распространяться еще летом во время совместного отдыха пары в Италии. Папарацци поймали звездную чету в городе Нерано во время ланча и морской прогулки. Тогда Амелия Уорнер продемонстрировала очевидные изменения в фигуре, однако официального подтверждения тогда еще не было.



Джейми Дорнан и Амелия Уорнер / Getty Images



Джейми и Амелия познакомились в 2007 году, через пять лет они поженились. В 2012 году они впервые стали родителями: у пары родилась дочь Далсі, а три года назад Дорнан во второй раз стал отцом – у супругов родилась дочь Элва.