Звезда "50 оттенков серого" Джейми Дорнан в третий раз стал отцом

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Джейми Дорнан
Джейми Дорнан / www.gettyimages.com

Жена известного голливудского актера Джейми Дорнана Амелия Уорнер родила третьего ребенка – девочку.

Ко дню матери, который отмечается в Великобритании 31 марта, Амелия опубликовала фотографию на своей странице в Instagram фотографию, на которой изображены три пары детской обуви.

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Правда, имени и точной даты рождения девочки пока неизвестно.

Невозможно сильно горжусь своими потрясающими девушками. Это такая честь – быть их мамой! Чувствую себя невероятно счастливой,
– заявила жена Джейми Дорнана.

 

Слухи о вероятной беременности супруги британского актера Джейми Дорнана начали распространяться еще летом во время совместного отдыха пары в Италии. Папарацци поймали звездную чету в городе Нерано во время ланча и морской прогулки. Тогда Амелия Уорнер продемонстрировала очевидные изменения в фигуре, однако официального подтверждения тогда еще не было.

Джеймі Дорнан і Амелія Уорнер
Джейми Дорнан и Амелия Уорнер / Getty Images
 

Джейми и Амелия познакомились в 2007 году, через пять лет они поженились. В 2012 году они впервые стали родителями: у пары родилась дочь Далсі, а три года назад Дорнан во второй раз стал отцом – у супругов родилась дочь Элва.

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Теги: LifeStyle Дети и несовершеннолетние Голливуд Звездные мамы
Источник: LifeStyle 24
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