Звезда "Аэронавтов" Фелисити Джонс впервые станет мамой

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Фелисити Джонс беременна / Instagram / @justjared

Британская актриса Фелисити Джонс в 36 лет готовится впервые стать мамой. Округлый живот она показала на премьерном показе фильма "Аэронавты"(The Aeronauts).

Вечером 5 декабря американцы смогли впервые посмотреть приключенческую киноленту "Аэронавты". Премьера прошла в Нью-Йорке и приковала внимание всех западных СМИ. На красной дорожке появились главные актеры фильма – Фелисити Джонс и Эдди Редмэйн, которые охотно позировали перед камерами и ответили на вопросы журналистов.

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Однако не эффектное появление звезд киноленты привлекло внимание всех журналистов, а округлый живот актрисы. Фелисити Джонс пришла на кинособытие в черном приталенном платье, поэтому не смогла скрыть первой беременности. Во время особого выхода актрису поддерживал ее муж, режиссер Чарльз Гард.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Известно, что с Чарльзом Гардом звезда начала встречаться в 2015 году. Пара познакомилась на съемочной площадке. Тогда Фелисити Джонс переживала завершение отношений с интернет-звездой Эдом Форнилесом, с которым у нее был роман на протяжении 10 лет.

Чарльз Гард решил не тянуть со свадьбой, поэтому уже в 2018-м пошел к алтарю с любимой. Пока ни режиссер, ни Фелисити Джонс не комментируют будущее появление первенца. Для обоих ребенок станет первым.

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные мамы Голливуд
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