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Звезда "Американской истории ужасов" поделилась архивным фото с бабушкой в годовщину ее смерти

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Билли Лурд / Instagram / @praisethelourd

Американская актриса Билли Лурд, которая воспитывалась в творческой семье, опубликовала архивный снимок с бабушкой в третью годовщину ее смерти. Исполнительница ведущих ролей в голливудских мюзиклах Дебби Рейнольдс ушла из жизни на следующий день после того, как похоронила дочь Кэрри Фишер.

27-летняя Билли Лурд продолжила творческую карьеру матери и бабушки, которые навсегда вписали свое имя в историю мирового кинематографа. Она прославилась своей ролью Шанель №3 в комедийном хорроре "Королевы крика".

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Рождество навсегда потеряло настоящую праздничность и уют для молодой актрисы, которая в 2016 году потеряла самых дорогих представителей своей семьи. Ее звездная мать Кэрри Фишер умерла 27 декабря после перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Ее сердце остановилось за 15 минут до посадки самолета. Актрисе, сыгравшей персонажа вселенной "Звёздных войн" принцессу Лею, было 60 лет.

28 декабря ушла из жизни знаменитая бабушка Билли Лурд Дебби Рейнольдс, которая стала известной в возрасте 19 лет. Ее сердце не выдержало потери дочери и остановилось на 84 году жизни.

Так, в третью годовщину смерти бабушки Билли Лурд поделилась архивным кадром, который был сделан еще в детстве. На нем актрисы предстали улыбающиеся и жизнерадостные.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Billie Lourd (@praisethelourd)

В день, когда из жизни ушла мама молодой актрисы, девушка записала трогательное видео в ванной комнате матери. Билли Лурд посвятила ей песню Джона Прайна "Ангел из Монтгомери".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Billie Lourd (@praisethelourd)

Молодая актриса часто делится совместными семейными кадрами на страницах социальных сетей, утверждая, что ее любовь к матери и бабушке будет жить вечно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Billie Lourd (@praisethelourd)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Billie Lourd (@praisethelourd)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Billie Lourd (@praisethelourd)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Звездные дети Новости LifeStyle LifeStyle Голливуд
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