Звезда "Беверли-Хиллз" Дженни Гарт продала поместье в штате Калифорния: фото роскошного дома

Известная 47-летняя голливудская актриса Дженни Гарт тайно продала свое жилье в Лос-Оливос, штат Калифорния. Звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" попросила за особняк всего 1,9 миллиона долларов.

На днях в сети появилась информация, что свой особняк на берегу океана в Малибу продают Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли. Сумма, которую они желают получить за жилье, достигает 20 миллионов долларов. А вот звезда сериала "Беверли-Хиллз" выставила свой дом за более скромную цену.

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Как сообщает издание Variety, 47-летняя актриса продала дом в штате Калифорния площадью 407 квадратных метров за 1,9 миллиона долларов. В поместье четыре больших спальни, четыре просторных ванных комнаты, а также две гостевых комнаты.

Рядом с домом раскинуты цветочные клумбы и газоны. Пространство у входной двери оборудовано покрытием, а при входе, в гостиной, расположен каменный камин. Интерьер особняка голливудской звезды, похоже, создан по убеждению "ничего лишнего", поскольку в спальнях разместились только кровати, диваны и ковры, а в столовой – большой стол, рояль и книжные полки. Однако еще одним преимуществом в доме Дженни Гарт был открытый бассейн и домашний спа-центр.



Фото: Variety