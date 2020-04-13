Звезда "Безумной свадьбы" Назар Заднепровский рассказал, кто вдохновил его стать актером

Назар Заднепровский – один из самых известных украинских актеров. И кто вдохновил его на работу в театре и кино – он признался в интервью Маше Ефросининой.

Видео телеведущая и блогерка опубликовала на ютуб-канале и привлекла немалое внимания пользователей сети. Все потому, что гостем "Экзамена" стал актер Назар Заднепровский. Все зрители прекрасно его знают по комедийным лентам "Безумная свадьба" и "Последний москаль", однако о личной жизни мужчины узнали благодаря интервью Маши Ефросининой.

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В частности, чуть ли не впервые Назар Заднепровский рассказал, что его бабушка Юлия Ткаченко повлияли на выбор профессии. Она была Народной артисткой Украины и лауреатом Шевченковской премии, снялась в десятках фильмов. Поэтому именно бабушка вдохновила актера попробовать поступить в вуз и посоветовала, которую басню выбрать для творческого конкурса.

Она не давила на меня, а только сказала, что была бы счастлива, если бы я тоже стал артистом. И когда дошло дело до поступления в вуз, она помогла мне подобрать басню. В конце концов, благодаря последней я и поступил в институт,

– вспомнил актер.



Назар Заднепровский в сериале "Последний москаль" / Кадр из сериала

Назар Заднепровский добавил, что имел особые отношения с бабушкой. Юлия Ткаченко часто наведывалась в школу внука, чтобы убедить директора не выгонять его за шалости. Поэтому, когда выдающаяся актриса умерла в 2008 году, Назар Заднепровский очень болезненно переживал потерю.

"Я жене тогда сказал честно: "Если бы не ты и ребенок, которому тогда было полтора месяца, я бы спился". А так было ради кого жить. Брал ребенка, коляску и шел гулять в парк", – рассказал Назар Заднепровский.

Смотрите все интервью Назара Заднепровского: видео "Экзамена"