Звезда "Богемской рапсодии" Рами Малек женится на Люси Бойнтон, – СМИ

5 Читати новину українською
Люси Бойнтон и Рами Малек заручились
Люси Бойнтон и Рами Малек заручились / www.gettyimages.com

38-летний голливудский актер Рами Малек, сыгравший легендарного Фредди Меркьюри в фильме "Богемская рапсодия", сделал предложение руки и сердца своей коллеге 25-летней Люси Бойнтон после двух лет отношений.

Как сообщает издание Radaronline со ссылкой на информацию от инсайдера, влюбленные планируют сыграть свадьбу дважды: в Великобритании, где Бойнтон проживала с 5 лет, и в США с семьей Малека.

Читайте также: Потап и Настя Каменских поженились: фото и видео со свадьбы

Они говорили о браке целую вечность, и теперь они официально помолвлены. Люси и Рами планируют пожениться в этом году,
– отмечает инсайдер.

Люси Бойнтон сыграла девушку и будущую жену Фредди Меркьюри в фильме "Богемская Рапсодия". Поэтому с Малеком она познакомилась на съемочной площадке в 2017 году.

Слухи об их романе появились весной 2018 года, однако актеры умело скрыли свои отношения, обнародовав их в начале нового года.

рамі малек і люсі бойнтон
Рами Малек и Люси Бойнтон заручились / Getty Images

blog_ava
Петиция за отставку Зеленского на сайте президента уже собрала 35 тысяч голосов
сегодня
5564
Теги: Голливуд Звездные свадьбы LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День Киева 2019: афиша праздничных мероприятий
сегодня 16:29 День Киева 2019: афиша праздничных мероприятий
470
"В метре друг от друга": кино о чувствах, которые несут настоящую опасность
сегодня 13:23 "В метре друг от друга": кино о чувствах, которые несут настоящую опасность
Юлія Ліпенцева 160
Куда пойти в Киеве в мае: афиша самых интересных событий
22 мая 20:03 Куда пойти в Киеве в мае: афиша самых интересных событий
1106
Наоми Кэмпбелл – 49: как "черная пантера" стала известной и почему до сих пор не познала счастья
22 мая 14:03 Наоми Кэмпбелл – 49: как "черная пантера" стала известной и почему до сих пор не познала счастья
Марта Вересюк 712
"Джон Уик 3": зрелищное насилие от Киану Ривза
22 мая 11:12 "Джон Уик 3": зрелищное насилие от Киану Ривза
Юлія Ліпенцева 887
Новости
Больше новостей
Залиште відгук