Звезда "Богемской рапсодии" Рами Малек женится на Люси Бойнтон, – СМИ

38-летний голливудский актер Рами Малек, сыгравший легендарного Фредди Меркьюри в фильме "Богемская рапсодия", сделал предложение руки и сердца своей коллеге 25-летней Люси Бойнтон после двух лет отношений.

Как сообщает издание Radaronline со ссылкой на информацию от инсайдера, влюбленные планируют сыграть свадьбу дважды: в Великобритании, где Бойнтон проживала с 5 лет, и в США с семьей Малека.

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Они говорили о браке целую вечность, и теперь они официально помолвлены. Люси и Рами планируют пожениться в этом году,

– отмечает инсайдер.

Люси Бойнтон сыграла девушку и будущую жену Фредди Меркьюри в фильме "Богемская Рапсодия". Поэтому с Малеком она познакомилась на съемочной площадке в 2017 году.

Слухи об их романе появились весной 2018 года, однако актеры умело скрыли свои отношения, обнародовав их в начале нового года.



Рами Малек и Люси Бойнтон заручились / Getty Images