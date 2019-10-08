Звезда "Бухты Доусона" Ван Дер Бик в шестой раз станет отцом

Голливудский бэби-бум продолжается: актер Джеймс Ван Дер Бик и его очаровательная жена Кимберли Брук объявили о грядущем пополнении в семье. Это не первый ребенок супругов, ведь пара уже воспитывает 5 потомков.

О беременности жены 42-летний Джеймс Ван Дер Бик рассказал в понедельник, 7 октября. Актер, наиболее известный по сериалу "Бухта Доусона" (Dawson's Creek), не сдерживал счастья и в прямом эфире американских "Танцев со звездами" показал поход с любимой на УЗИ.

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Чувственную румбу Джеймс Ван Дер Бик решил посвятить Кимберли Брук, присутствовавшей в зале. За танцем наблюдали и дети голливудских супругов – 9-летняя Оливия, 7-летний Джошуа, 5-летняя Аннабель, 3-летняя Эмилия и 1-летняя Гвендолин.

Уже после выпуска шоу Джеймс Ван Дер Бик признался, что перед этой беременностью у его жены произошли три выкидыша. Эту информацию пара решила не держать в секрете, поскольку многие переживают подобное. На собственном примере Джеймс и Кимберли решили показать, что после потери ребенка на ранних сроках беременности стоит искать силы и жить дальше.

"В восторге от того, что еще один маленький комочек радости выбрал именно нашу семью. Мы с женой пережили три выкидыша, тогда мы не обнаружили ни сердцебиения, ни ребенка, поэтому Кимберли хотела поделиться этим моментом. Выкидыш – это то, о чем люди редко говорят и часто хранят в тайне. Но нельзя стесняться того, что тебе нужно время для скорби. Мы решили открыто сказать об этом, чтобы другие люди, которые пережили подобное, смогли попросить о поддержке со стороны друзей и семьи, когда им это нужно больше всего. К счастью для нас, на этот раз мы вышли из кабинета врача со слезами радости", – отметил Ван Дер Бик.

Как известно, Джеймс Ван Дер Бик и Кимберли Брук поженились в 2010 году в Израиле. Место для церемонии голливудская пара выбрала не случайно, ведь именно во время отдыха в Тель-Авиве они впервые встретились. Супруги поселились в Калифорнии и часто делятся с поклонниками снимками из семейных отпусков. Во все путешествия Джеймс и Кимберли берут с собой 5 детей, чем покоряют сеть.