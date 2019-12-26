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Звезда "Чудо-женщины" Галь Гадот и ее муж готовят экранизацию запрещенного романа

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Галь Гадот и Ярон Версано / celebs.infoseemedia.com

Пока представители DC работают над созданием второй части фильма "Чудо-женщина", Галь Гадот времени не теряет и планирует экранизировать запрещенный и скандальный роман. Более того, за проект звезда экранизированных комиксов берется вместе со своим мужем.

О том, что израильская звезда фильмов от DC Галь Гадот и ее муж нидерландский бизнесмен Ярон Версано выступят продюсерами одного из проектов, сообщает Variety.

Кстати, звезда фильма "Чудо-женщина 2" Галь Гадот объяснила, почему ее героиня отказалась от меча и щита

Пользователей сети и представителей мировых СМИ заинтересовал именно тот факт, что звездная пара займется экранизацией запрещенного романа "Живой забор" (Borderlife). Дело в том, что автор скандального произведения Дорит Равиньян описала в романе отношения между осужденным палестинцем и израильтянкой. Галь Гадот, к слову, также родилась в Израиле.

Однако сразу после выпуска романа, в 2014 году, глава Министерства образования Израиля Нафтали Беннет приказал исключить произведение с программы местных школ. После этого роман получил статус скандального и о нем все меньше вспоминали в крупных изданиях.

Однако теперь он получит новую жизнь в виде полнометражного фильма. Любые другие подробности относительно будущего проекта пока не разглашаются.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Голливуд DC Comics Литература
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