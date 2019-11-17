Звезда "Дизель Шоу" Яна Глущенко показала свое роскошное жилье: видео

Украинская юмористка Яна Глущенко, которая является одной из актрис популярного "Дизель Шоу", обычно не разглашает деталей своей частной жизни. Однако недавно она сделала исключение, пригласив в свой дом журналистов.

Яна Глущенко и ее муж Олег Збаращук стали звездами нового выпуска журнала Viva. Для глянца они снялись в роскошной фотосессии, которую устроили в своем имении. Кроме этого, к съемке звезда "Дизель Шоу" привлекла и своего единственного сына – 2-летнего Тамерлана.

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На видео, которое появилось в сети. видно, что супруги поселились в роскошном доме. Яна Глущенко подобрала стильный и лаконичный интерьер, который несколько напоминает курортные особняки на берегу моря.

Как выглядит дом звезды "Дизель Шоу" Яны Глущенко: смотрите видео

Кроме этого, актриса "Дизель Шоу" дала откровенное интервью, в котором впервые рассказала о воспитании сына. В октябре мальчик отпраздновал второй день рождения, а Яна Глущенко не скрывает радости от того, каким мужественным растет ее отпрыск.

"Я счастливая женщина, потому что мне очень повезло с ребенком. Он настолько неприхотлив от рождения и до этого дня, что я даже боюсь заводить второго ребенка! Мне кажется, что лучшего малыша просто быть не может. У Тамерлана есть характер, с ним приходится договариваться. Но он очень все понимает и не капризный. Никогда не плачет! Даже если сильно ударится, мамин поцелуй лечит все", – рассказала актриса.

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Кроме этого, Яна Глущенко не скрывает, что уже с 2 лет заботится о том, чтобы маленький Тамерлан всесторонне развивался. Сейчас сын актрисы "Дизель Шоу", кроме садика, занимается плаванием, физкультурой, изучает иностранные языки (итальянский и английский). Однако из-за насыщенных гастролей она часто вынуждена расставаться с ребенком.

"Хочу, чтобы мой ребенок и все понимали: если мама артистка, это не означает, что мама кукушка! Я же не гуляю, а зарабатываю деньги. Я делаю все, чтобы у моего ребенка была хорошая жизнь. Да, мне приходится часто уезжать, но я всегда стараюсь по максимуму проводить время с семьей. Помню, как отработала концерт в Южноукраинске, села в машину в 11 часов вечера и поехала в Киев. Утром поздравила ребенка с полугодием, побыла дома 40 минут и поехала в Херсон на гастроли. Вот такая жизнь у мамы-артистки", – призналась Яна Глущенко.

Не обошла знаменитая украинка и вопросы о любимом. По словам Яны Глущенко, Олег Збаращук – идеальный муж, который поддерживает ее и с пониманием относится к гастрольной жизни.



Звезда "Дизель Шоу" Яна Глущенко с семьей / Viva