Звезда "Дневника Бриджит Джонс" рассказала о сложном разрыве в начале карьеры

44 Читати новину українською
Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер / Instagram / @instylemagazine

50-летняя актриса, которая получила бешеную популярность после выхода фильма "Дневник Бриджит Джонс" Рене Зеллвегер ошеломила новыми кадрами с фотосессии для издания In Style. На страницах издания звезда появилась под лозунгом: "Время идет, и это прекрасно".

В интервью для декабрьского выпуска издания In Style Рене Зеллвегер рассказала о паузе в начале карьеры из-за разрыва с любимым человеком. Добавим, актриса не назвала имени мужчины, о ком именно она вспомнила в глянце, но ранее в прессе много писали о ее романах с такими знаменитостями, как Брэдли Купер, Джим Керри, Джордж Клуни и другие. В 2005 году она вышла замуж за музыканта Кенни Чесни, но через четыре месяца их брак был аннулирован.

Читайте также: Три идеальных выхода в платье: королева Испании Летиция демонстрирует собственный стиль – фото

 

Лишь через некоторое время после кризиса Рене смогла вернуться в кино. "Я была опустошена разрывом. О моем расставании с бойфрендом написали все таблоиды. Это было так лживо и унизительно!" – сказала Зеллвегер.

Актриса призналась, что временный перерыв в работе (Рене с 2009 года до 2014 исчезла с экранов) помог ей расставить правильные приоритеты в жизни.

Когда ты исчезаешь с радаров, становишься обычным посетителем кафе, тебя никто не узнает. Было замечательно просто обмениваться мыслями с людьми,
– рассказала она.

 

 

blog_ava
Xiaomi Mi Note 10 с уникальной камерой официально представили в Украине
сегодня
1920
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Венеция – город, который исчезает под водой: что нужно успеть увидеть и как добраться из Украины
сегодня 18:15 Венеция – город, который исчезает под водой: что нужно успеть увидеть и как добраться из Украины
Юлія Турелик 125
6 сериалов для осенних вечеров: лучшая подборка
сегодня 17:02 6 сериалов для осенних вечеров: лучшая подборка
Юлія Турелик 827
Выходные в декабре 2019: сколько дней украинцы будут отдыхать
сегодня 15:01 Выходные в декабре 2019: сколько дней украинцы будут отдыхать
Квітослава Туз 5102
У Аллы Мазур диагностировали рак: реакция украинских звезд и коллег телеведущей
сегодня 11:39 У Аллы Мазур диагностировали рак: реакция украинских звезд и коллег телеведущей
Юлія Михайлова 2583
Испытайте интуицию: как хорошо вы знаете фильмы Джерарда Батлера – тест
сегодня 11:30 Испытайте интуицию: как хорошо вы знаете фильмы Джерарда Батлера – тест
Юлія Михайлова 101
Новости
Больше новостей
Залиште відгук