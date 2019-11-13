Звезда "Дневника Бриджит Джонс" рассказала о сложном разрыве в начале карьеры
50-летняя актриса, которая получила бешеную популярность после выхода фильма "Дневник Бриджит Джонс" Рене Зеллвегер ошеломила новыми кадрами с фотосессии для издания In Style. На страницах издания звезда появилась под лозунгом: "Время идет, и это прекрасно".
В интервью для декабрьского выпуска издания In Style Рене Зеллвегер рассказала о паузе в начале карьеры из-за разрыва с любимым человеком. Добавим, актриса не назвала имени мужчины, о ком именно она вспомнила в глянце, но ранее в прессе много писали о ее романах с такими знаменитостями, как Брэдли Купер, Джим Керри, Джордж Клуни и другие. В 2005 году она вышла замуж за музыканта Кенни Чесни, но через четыре месяца их брак был аннулирован.
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Лишь через некоторое время после кризиса Рене смогла вернуться в кино. "Я была опустошена разрывом. О моем расставании с бойфрендом написали все таблоиды. Это было так лживо и унизительно!" – сказала Зеллвегер.
Актриса призналась, что временный перерыв в работе (Рене с 2009 года до 2014 исчезла с экранов) помог ей расставить правильные приоритеты в жизни.
Когда ты исчезаешь с радаров, становишься обычным посетителем кафе, тебя никто не узнает. Было замечательно просто обмениваться мыслями с людьми,
– рассказала она.
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